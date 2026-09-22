Ο Μαρινάκης με τον Σαββίδη είχαν διάλογο στη συνεδρίαση για τα τηλεοπτικά και στην κουβέντα έπεσε και το όνομα του Μυστακίδη.

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης και ο Ιβάν Σαββίδης είχαν διάλογο στη συνεδρίαση για τα τηλεοπτικά και οι ατάκες πραγματικά μένουν χαραγμένες στη μνήμη.

Ο μεγαλομέτοχος του ΠΑΟΚ υποστήριξε ότι το PAOK TV είχε μεγάλη επιτυχία, ενώ ο ισχυρός άνδρας του Ολυμπιακού του απάντησε ότι έβγαλε κέρδος μόνο 100.000 ευρώ. Τότε ο Σαββίδης είπε ότι αυτά τα χρήματα τα έχει για πουρμπουάρ στη σερβιτόρα και ο Μαρινάκης έκλεισε τον διάλογο χρησιμοποιώντας το όνομα του Τέλη Μυστακίδη, του μεγαλομετόχου της ΚΑΕ ΠΑΟΚ!

Αναλυτικά ο διάλογος:

Σαββίδης: «Εμείς κάναμε το PAOK TV».

Μαρινάκης: «Με μεγάλη επιτυχία».

Σαββίδης: «Ναι, μεγάλη».

Μαρινάκης: «Έβγαλες 100.000 από τα 6-8 εκατομμύρια που έπαιρνες».

Σαββίδης: «Εγώ 100.000 αφήνω πουρμπουάρ στη σερβιτόρα».

Μαρινάκης: «Μη τα δίνεις στη σερβιτόρα Ιβάν, δώσ' τα καλύτερα στον Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ, μην τα πληρώνει μόνο ο Μυστακίδης!».