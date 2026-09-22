Μαρινάκης - Σαββίδης: Το πουρμπουάρ στη σερβιτόρα και η ατάκα «μην πληρώνει μόνο ο Μυστακίδης»!

Γιώργος Σακελλαρίου
Μαρινάκης - Σαββίδης: Το πουρμπουάρ στη σερβιτόρα και η ατάκα «μην πληρώνει μόνο ο Μυστακίδης»!

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Ο Μαρινάκης με τον Σαββίδη είχαν διάλογο στη συνεδρίαση για τα τηλεοπτικά και στην κουβέντα έπεσε και το όνομα του Μυστακίδη.

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης και ο Ιβάν Σαββίδης είχαν διάλογο στη συνεδρίαση για τα τηλεοπτικά και οι ατάκες πραγματικά μένουν χαραγμένες στη μνήμη.

Ο μεγαλομέτοχος του ΠΑΟΚ υποστήριξε ότι το PAOK TV είχε μεγάλη επιτυχία, ενώ ο ισχυρός άνδρας του Ολυμπιακού του απάντησε ότι έβγαλε κέρδος μόνο 100.000 ευρώ. Τότε ο Σαββίδης είπε ότι αυτά τα χρήματα τα έχει για πουρμπουάρ στη σερβιτόρα και ο Μαρινάκης έκλεισε τον διάλογο χρησιμοποιώντας το όνομα του Τέλη Μυστακίδη, του μεγαλομετόχου της ΚΑΕ ΠΑΟΚ!

Αναλυτικά ο διάλογος:

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Σαββίδης: «Εμείς κάναμε το PAOK TV».
Μαρινάκης: «Με μεγάλη επιτυχία».
Σαββίδης: «Ναι, μεγάλη».
Μαρινάκης: «Έβγαλες 100.000 από τα 6-8 εκατομμύρια που έπαιρνες».
Σαββίδης: «Εγώ 100.000 αφήνω πουρμπουάρ στη σερβιτόρα».
Μαρινάκης: «Μη τα δίνεις στη σερβιτόρα Ιβάν, δώσ' τα καλύτερα στον Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ, μην τα πληρώνει μόνο ο Μυστακίδης!».

@Photo credits: INTIME
     

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