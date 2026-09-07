Η Stoiximan Superleague ανακοίνωσε την αλλαγή της ώρας του εξ' αναβολής αγώνα του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά.

Μετά τον ορισμό του πριν λίγες μέρες, άλλαξαν και πάλι τα δεδομένα για το εξ' αναβολής παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά για την 1η αγωνιστική της Stoiximan Superleague. Μπορεί η ημέρα να έμεινε σταθερή, όμως υπήρξε νέα ώρα διεξαγωγής.

Όπως ανακοίνωσε η διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος, ο αγώνας αυτός αντί για τις 21,00, που είχε αρχικά οριστεί, θα ξεκινήσει στις 21,15, δηλαδή ένα τέταρτο πιο μετά. Το παιχνίδι αυτό θα μεταδοθεί από τον SKAI.

Υπενθυμίζουμε πως το παιχνίδι αυτό είχε αναβληθεί, μετά από απόφαση των «πράσινων» να κάνουν χρήση του δικαιώματος joker out, που είχαν, προκειμένου να μην αγωνιστούν για το ελληνικό πρωτάθλημα ανάμεσα από τα παιχνίδια με τη Χράντετς Κράλοβε και να μην επιβαρυνθεί έτσι περαιτέρω η ομάδα.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού

Ανακοινώνεται ότι ο εξ αναβολής αγώνας, ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΚΗΦΙΣΙΑ της 1ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League, αλλάζει ώρα και θα διεξαχθεί, την Πέμπτη 10/09/2026, στις 21:15 (αντί για τις 21:00).