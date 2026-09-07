Ο Παναθηναϊκός του Τζέικομπ Νίστρουπ κατόρθωσε σ' ένα βράδυ να πιάσει την επιθετική επίδοση της βερσιόν του Ράφα Μπενίτεθ στα περσινά Play Offs της Stoiximan Superleague.

Ένα από τα πρώτα πράγματα που είχε θίξει ο Τζέικομπ Νίστρουπ από την συνέντευξη Τύπου της παρουσίασής του ακόμα, ήταν η επιθετική επίδοση του Παναθηναϊκού στα μεγάλα παιχνίδια στο φινάλε της περσινής σεζόν.

Ο Δανός τεχνικός είχε αναφερθεί στα τέρματα που είχε σημειώσει το «τριφύλλι» στα Play Offs λέγοντας πως αποτελούν έναν από τους δείκτες που τον προβλημάτισαν περισσότερο, όταν ανέλυσε την ομάδα, συμπληρώνοντας πως αν θες να πρωταγωνιστήσεις, πρέπει να κερδίζεις αυτά τα ματς κι αν θες να νικάς στα μεγάλα παιχνίδια, θα πρέπει να πετυχαίνεις γκολ με μεγαλύτερη ευκολία και συνέπεια.

Ήδη, λοιπόν, στο πρώτο του μεγάλο παιχνίδι, εκείνο με τον ΠΑΟΚ στο ΟΑΚΑ το βράδυ της Κυριακής (06/09) για την 3η αγωνιστική της Stoiximan Superleague, η ομάδα του σημείωσε τρία τέρματα και θα μπορούσε να είχε πετύχει ακόμη περισσότερα, αν ο Παβλένκα δεν βρισκόταν σε τόσο καλή βραδιά πιάνοντας το πέναλτι του Ταμπόρδα, αλλά και κάποιες τελικές ακόμα.

Αυτά τα τρία γκολ ωστόσο ήταν αρκετά ώστε να ισοφαρίσουν την επίδοση που είχε ο Παναθηναϊκός στην επίθεση και στα έξι παιχνίδια των περσινών Play Offs του πρωταθλήματος. Τότε, με τον Ράφα Μπενίτεθ ακόμη στον πάγκο του σκόραρε κατά μέσο όρο 0,5 γκολ ανά ματς στη διαδικασία αυτή.

Τα γκολ που σημείωσε ο Παναθηναϊκός στα Play Offs

ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός 0-0

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 0-2

Παναθηναϊκός - ΑΕΚ 0-0

ΑΕΚ - Παναθηναϊκός 2-1

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 1-0

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 2-2

Το γεγονός αυτό το έφερε στην κουβέντα ο Νίστρουπ και στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου, που ακολούθησε μετά το ματς, λέγοντας πως η χθεσινή εμφάνιση ήταν μία καλή αρχή και πάνω στο κομμάτι αυτό.