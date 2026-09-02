Stoiximan Superleague: Ορίστηκε η μέρα και η ώρα για το Παναθηναϊκός - Κηφισιά
Η Stoiximan Superleague ανακοίνωσε πως ορίστηκε η νέα ημερομηνία και ώρα για την διεξαγωγή του αγώνα του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά στο ΟΑΚΑ για την 1η αγωνιστική του πρωταθλήματος.
Το παιχνίδι αυτό είχε αναβληθεί, μετά από απόφαση των «πράσινων» να κάνουν χρήση του δικαιώματος joker out, που είχαν, προκειμένου να μην αγωνιστούν για το ελληνικό πρωτάθλημα ανάμεσα από τα παιχνίδια με τη Χράντετς Κράλοβε και να μην επιβαρυνθεί έτσι περαιτέρω η ομάδα.
Η διοργάνωτρια αρχή ενημέρωσε πως αυτό θα λάβει χώρα την ερχόμενη εβδομάδα και συγκεκριμένα την Πέμπτη (10/09) και ώρα 21:00 στο ΟΑΚΑ.
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Η ανακοίνωση της Stoiximan Superleague
Ανακοινώνεται ότι σε συνέχεια της από 15.07.26 απόφασης του Δ.Σ. της Super League, ο εξ αναβολής αγώνας ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΚΗΦΙΣΙΑ, της 1ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League, ορίζεται την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 21:00, στο Ο.Α.Κ.Α.
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