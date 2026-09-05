Βόλος Elabet - Ολυμπιακός 1-1: Τα highlights του αγώνα
Ο Ολυμπιακός έμεινε στο 1-1 στο Πανθεσσαλικό με τον Βόλος Elabet, αλλά αυτό είναι το μικρότερο κακό για τους Πειραιώτες.
Στη φάση που κέρδισε πέναλτι η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο Ελ Καμπί τραυματίστηκε σοβαρά σε σύγκρουση με τον Σιαμπάνη. Ο διεθνής Μαροκινός άμεσα βγήκε με φορείο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για εξετάσεις, ενώ ο Ζότα Σίλβα αξιοποίησε το πέναλτι και αφιέρωσε το γκολ στον άτυχο συμπαίκτη του.
Οι Πειραιώτες έχασαν στη συνέχεια τον Πιρόλα και τον Ρόκα με τραυματισμούς και στο δεύτερο ημίχρονο ήταν παγωνένοι με ό,τι έγινε με τον Ελ Καμπί. Στο 76' ο Ρέτσος γύρισε απρόσεκτα τη μπάλα πίσω, ο Ορτέγκα έσωσε το γκολ, όμως, ο Χαραλαμπόγλου πήρε τη μπάλα και γύρισε στον Κόμπα, ο οποίος από κοντά έκανε το 1-1, που ήταν και το τελικό σκορ.
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Τα highlights του αγώνα
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