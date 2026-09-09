Στην Τούμπα για την αναμέτρηση ΠΑΟΚ Β' - Ολυμπιακός Β' βρίσκεται ο Στεφάν Λανουά.

Ο Στεφάν Λανουά βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να παρακολουθήσει την αναμέτρηση ΠΑΟΚ Β' - Ολυμπιακός Β' για τη Super League 2.

Ο πρόεδρος της ΚΕΔ βλέπει το ντέρμπι και δεν αποκλείεται να έχει συζήτηση και με στελέχη των Θεσσαλονικέων για τη διαιτησία στο πρόσφατο ντέρμπι της πρώτης ομάδας με τον Παναθηναϊκό.

Στην Τούμπα είναι και ο τεχνικός διευθυντής του ΠΑΟΚ Λέο Μάτος, οι ποδοσφαιριστές Μιχαηλίδης, Ζαφείρης, Χατσίδης, αλλά και ο προπονητής της Κ19 του ΠΑΟΚ Ομάρ Ελ Καντουρί.

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