Η προφορική συμφωνία με τους Δανούς, το διετές συμβόλαιο και η διαδρομή του 18χρονου διεθνούς επιθετικού.

Σε μια κίνηση με ξεκάθαρο ορίζοντα το μέλλον προχωρά ο ΠΑΟΚ, καθώς ήρθε σε συμφωνία με τη δανέζικη Χόρσενς για την απόκτηση του Φίλιππου Τσαπίπη.

Συμφωνία με Χόρσενς. Αποχαιρέτησε τους συμπαίκτες του



Σύμφωνα με όσα αναφέρει η Tipsbladet στη Δανία, ο Δικέφαλος κινήθηκε αστραπιαία και έκλεισε το deal για τον 18χρονο επιθετικό. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής, που έχει σήμερα τα γενέθλια του, αποχαιρέτησε ήδη τους συμπαίκτες του στη Χόρσενς και ετοιμάζεται για το ταξίδι στην Ελλάδα, προκειμένου να ολοκληρώσει το τυπικό σκέλος της μεταγραφής.

Διετές συμβόλαιο με οψιόν ανανέωσης



Οι δύο πλευρές τα έχουν βρει σε όλα, με τον Τσαπίπη, που αγωνίζεται ως φορ αλλά και στα άκρα της επίθεσης, να αναμένεται τις επόμενες ημέρες στη Θεσσαλονίκη για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις. Το συμβόλαιο που θα υπογράψει θα είναι, όπως αναφέρουν οι Δανοί διετούς διάρκειας, με την πλευρά του ΠΑΟΚ να διατηρεί οψιόν επέκτασης για έναν ακόμη χρόνο.

Το υπόβαθρο στη Νόρντσελαντ και η Εθνική Νέων



Ο 18χρονος φορ που είναι γεννημένος στη Δανία με ελληνική και ιρανική καταγωγή, θεωρείται από τα αξιοπρόσεκτα ταλέντα της γενιάς του. Ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά στις ακαδημίες της Νόρντσελαντ, πριν μετακομίσει το περασμένο καλοκαίρι στη Χόρσενς. Παράλληλα, είναι διεθνής με την Εθνική Νέων της Ελλάδας, και αγωνίστηκε για ένα ημίχρονο με τη γαλανόλευκη φανέλα τον περασμένο Μάιο στο φιλικό με την Αγγλία.