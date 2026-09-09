Τα 55 λεπτά συμμετοχής του Γιάκιτς στους αγώνες της Άουγκσμπουργκ, η εικόνα του Σανταμαρία και η απουσία Γιαννούλη που επηρεάζει τα πλάνα του Λίσι στη μεσαία γραμμή.

Ο Κρίστιαν Γιάκιτς πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Με το ντέρμπι απέναντι στον Άρη να ακολουθεί την Κυριακή, ο Κροάτης μέσος μπαίνει αμέσως στα βαθιά, καθώς οι απουσίες και οι ανάγκες του Δικεφάλου φέρνουν τις εξελίξεις πολύ πιο γρήγορα από το αναμενόμενο.

Γεμάτη χρονιά πέρυσι, μόλις 55 λεπτά στα πόδια του αυτό το καλοκαίρι

Αν κοιτάξει κανείς την αγωνιστική του ετοιμότητα, ο Γιάκιτς έχει ακολουθήσει κανονικά το πρόγραμμα της Άουγκσμπουργκ, αλλά ο χρόνος συμμετοχής του σε συνθήκες αγώνα ήταν ελάχιστος. Σε αντίθεση με την περασμένη αγωνιστική σεζόν στην οποία αγωνίστηκε σε 26 αγώνες της Μπουντεσλίγκα, το καλοκαίρι είχε μόνο δυο συμμετοχές ως αλλαγή στα παιχνίδια των Βαυαρών.

Αγωνίστηκε για 28 λεπτά στο φιλικό με τη Σασουόλο στις 8 Αυγούστου, ενώ στις 22 του ίδιου μήνα μπήκε ως αλλαγή για 27 λεπτά στο παιχνίδι κυπέλλου με τη Κότμπους, σκοράροντας μάλιστα στις καθυστερήσεις για το τελικό 0-2. Φτάνει δηλαδή στη Θεσσαλονίκη έχοντας στα πόδια του μόλις 55 λεπτά συμμετοχής.

Η μέτρια εικόνα Σανταμαρία και το ενδεχόμενο επιστροφής Τέιλορ στα μπακ

Υπό κανονικές συνθήκες, ένας ποδοσφαιριστής με αυτό το αγωνιστικό υπόβαθρο θα προοριζόταν για τον πάγκο. Στον σημερινό ΠΑΟΚ όμως, τα δεδομένα στον άξονα συνθέτουν μια διαφορετική πραγματικότητα.

Ο Μπαπτίστ Σανταμαρία δεν δείχνει ακόμα σε καλή αγωνιστική κατάσταση για να σηκώσει μόνος του το βάρος στη θέση «έξι». Την ίδια ώρα, ο Γκρεγκ Τέιλορ, που χρησιμοποιήθηκε εκεί από τον Αλέσιο Λίσι ως υπηρεσιακή λύση, μπορεί να είναι πλέον απαραίτητος στο αριστερό άκρο της άμυνας μετά τον τραυματισμό του Δημήτρη Γιαννούλη, που θα λείψει την Κυριακή.

Με δεδομένο ότι ο ΠΑΟΚ δεν διαθέτει άλλον παίκτη με τα χαρακτηριστικά του Κροάτη στα χαφ, το πεδίο μένει ανοιχτό.

Δύναμη και τακτική συνέπεια συνήθως κρίνουν τα ντέρμπι

Αυτό ακριβώς το κενό δημιουργεί την ανάγκη. Αν ο Λίσι διαπιστώσει στις προπονήσεις των επόμενων ημερών ότι ο Γιάκιτς βρίσκεται σε καλή φυσική κατάσταση, δεν αποκλείεται να πάρει την απόφαση και να τον ρίξει απευθείας στο βασικό σχήμα σε ένα παιχνίδι όπου η δύναμη και η τακτική συνέπεια στον άξονα θα κρίνουν πολλά .

Να θυμίσουμε ότι ο Κροάτης επέλεξε να φορά την φανέλα με το 18 στην πλάτη και μάλιστα έφτιαξε την πρώτη με το όνομα του στην μπουτίκ του Δικεφάλου.