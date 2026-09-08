Τιμωρία τριών αγωνιστικών επιβλήθηκε στον Σίριλ Ντέσερς για την αποβολή του στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ για τη φάση με τον Μιχαηλίδη.

Το μοναδικό «μελανό» σημείο στη μεγάλη βραδιά του Παναθηναϊκού στη νίκη επί του ΠΑΟΚ την Κυριακή, η αποβολή του Σίριλ Ντέσερς με απευθείας κόκκινη για τη φάση με τον Μιχαηλίδη στο 69ο λεπτό. φαίνεται πως θα... κοστίσει κάτι παραπάνω για τους «πράσινους».

Ο Νιγηριανός φορ τιμωρήθηκε με ποινή τριών αγωνιστικών για την κίνηση που έκανε προς τον παίκτη του ΠΑΟΚ κι έτσι κινδυνεύει να χάσει εκτός από το παιχνίδι μετ' την Κηφισιά και τα δύο που ακολουθούν με Παναιτωλικό για το πρωτάθλημα και ξανά με Κηφισιά για το Κύπελλο.

Το τριφύλλι δεν θα μείνει σταυρωμένα τα χέρια και θα κάνει έφεση προκειμένου να μειωθεί η ποινή του 30χρονου επιθετικού υποστηρίζοντας ότι δεν πρόκειται για χτύπημα που ήταν προϊόν βιαιοπραγίας, αλλά στιγμιαίας απώθησης με στόχο να πάρει καλύτερη θέση από τον αντίπαλό του.

Τα σενάρια είναι δύο. Είτε αυτή δεν θα απορριφθεί και η ποινή θα παραμείνει στις τρεις αγωνιστικές είτε θα γίνει δεκτή και η ποινή θα πέσει στη μία αγωνιστική, που προκύπτει εξ' ορισμού από την απευθείας κόκκινη που αντίκρισε. Περίπτωση μείωσης της ποινής στις δύο αγωνιστικές δεν υπάρχει.