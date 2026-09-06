Superleague, η βαθμολογία: Μόνος πρώτος ο Παναιτωλικός!

Ο Παναιτωλικός έκανε το «3x3» και με το εκπληκτικό του ξεκίνημα στη σεζόν βρίσκεται μόνος πρώτος στη βαθμολογία. Ακολουθούν... αγκαζέ ΑΕΚ και Ολυμπιακός!

Αν μη τι άλλο μια εικόνα ασυνήθιστη στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, μετά το πέρας του... κυρίως πιάτου της 3ης αγωνιστικής, αφού εκκρεμεί η αναμέτρηση του Αστέρα με τον Ηρακλή που θα γίνει το βράδυ της Δευτέρας στην Τρίπολη. Ο Παναιτωλικός, μετά το διπλό στη Λιβαδειά, είναι η μόνη ομάδα με 3 νίκες σε ισάριθμες αγωνιστικές και απολαμβάνει τις... μοναδικές στιγμές στην κορυφή.

Η άλλη ομάδα που θα μπορούσε να έχει το ίδιο ρεκόρ ήταν ο ΠΑΟΚ που όμως έχασε στο ΟΑΚΑ από τον Παναθηναϊκό. Θα πρέπει να θυμίσουμε ότι οι «πράσινοι»... χρωστάνε ένα ματς, αυτό με την Κηφισιά που θα γίνει την Πέμπτη στο Ολυμπιακό Στάδιο κι αν το κερδίσουν θα βρεθούν κι αυτοί στην κορυφή μαζί με τους Αγρινιώτες, τους οποίους υποδέχονται την ερχόμενη Κυριακή!

Η 3η αγωνιστική

Βόλος Elabet – Ολυμπιακός 1-1

ΑΕΚ – Άρης 4-0

Ατρόμητος – Καλαμάτα 1-1

19:30 ΟΦΗ – Κηφισιά 2-0

Λεβαδειακός – Παναιτωλικός 0-2

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 3-1

Δευτέρα (7/9)

18:00 Αστέρας Τρίπολης – Ηρακλής

H Βαθμολογία



1. Παναιτωλικός 9

2. ΑΕΚ 7

3. Ολυμπιακός 7

4. Παναθηναϊκός 6

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5. ΠΑΟΚ 6

6. Άρης 6

7. ΟΦΗ 6

8. Bόλος Elabet 2

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9. Ηρακλής 1

10. Κηφισιά 1

11. Ατρόμητος 1

12. Καλαμάτα 1

13. Αστέρας AKTOR 0

14. Λεβαδειακός 0

*Εκκρεμούν οι αναμετρήσεις Αστέρας Τρίπολης - Ηρακλής (7/9) και Παναθηναϊκός – Κηφισιά (10/9).



Επόμενη αγωνιστική (4η)

Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου

Ολυμπιακός – ΟΦΗ (7μμ)

Ηρακλής – Ατρόμητος (9μμ)



Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου

Καλαμάτα – Βόλος (6μμ)

Αστέρας Τρίπολης – ΑΕΚ (7μμ)

Κηφισιά – Λεβαδειακός (9μμ)

ΠΑΟΚ – Αρης (9μμ)

Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός (9.30μμ)

