Στις καθυστερήσεις του Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ ο Δημήτρης Γιαννούλης τραυματίστηκε στο πίσω μέρος του ποδιού του και έφυγε κλαίγοντας με φορείο. Χειροκρότησαν οι φίλοι του Τριφυλλιού.

Πολύ άτυχος στάθηκε ο Δημήτρης Γιαννούλης στο φινάλε του αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ. Στο 90+3' στην προσπάθεια του να μαρκέρει τον Αζεντίν Ουναΐ ο διεθνής αριστερός μπακ δεν πάτησα καλά και έπεσε στον αγωνιστικό χώρο πιάνοντας το πίσω μέρος του ποδιού του.

Ο εκ των αρχηγών των Θεσσαλονικιών δεν κατάφερε να συνεχίσει το ματς και αποχώρησε με φορείο κλαίγοντας. Πλέον απομένει να φανεί το μέγεθος του προβλήματος του διεθνή αμυντικού.

Από την πλευρά τους οι φίλοι του Παναθηναϊκού, σε μια κίνηση fair-play χειροκρότησαν τον Γιαννούλη κατά την αποχώρηση του από το παιχνίδι.

Ο τραυματισμός του Δημήτρη Γιαννούλη