Δημάτος στους Galacticos by Elabet: «Πού στοχεύει η Ελλάδα στην Ευρώπη»

Ο Ανδρέας Δημάτος μίλησε στους Galacticos by Elabet για το ξεκίνημα των ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη αλλά και τον στόχο στο ranking.

Ο Ανδρέας Δημάτος, με αφορμή την αφετηρία των ελληνικών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις με την ΑΕΚ στο Champions League, αναφέρθηκε στους «Galacticos» για τι στοχεύουν τα κλαμπ φέτος και πώς μπορεί η Ελλάδα να ανέβει στο ranking και να πιάσει τη καλύτερη δυνατή θέση.

Συγκεκριμένα, ο ίδιος μίλησε για τον βαθμό δυσκολίας της Ένωσης στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, τους βαθμούς που άπαντες περιμένουν από Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό σε Europa League και Conference League αντίστοιχα και το «κάτι παραπάνω» του ΟΦΗ.

Από εκεί και πέρα, η Ελλάδα είναι στην 12η θέση, έχει μπροστά της την Τσεχία και στην 10η θέση την Πολωνία, η οποία συνεχίζει με 2 από τις 5 ομάδες της. Αντίθετα οι Τσέχοι είναι στην ίδια κατάσταση με την Ελλάδα έχοντας 4/5 ομάδες στην Ευρώπη, έχοντας χάσει μόνο την Χράβετς ενώ η χώρα μας έχασε τον ΠΑΟΚ που αποκλείστηκε από την Μπραν.

Ο ίδιος τόνισε ότι η διαφορά από τους Τσέχους είναι με δύο νίκες και κάτι, με αποτέλεσμα, επαναλαμβάνοντας μία σεζόν σαν την περσινή, η Ελλάδα θα καταφέρει να καλύψει τη διαφορά από την Τσεχία.