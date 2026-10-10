Ο Βάσκος προπονητής δείχνει να έχει κατασταλάξει ως προς τις αρχικές επιλογές του στον Ολυμπιακό για το ντέρμπι της Κυριακής με τον Παναθηναϊκό.

Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ πρακτικά θα έχει στο σύνολο 2 προπονήσεις με όλους τους παίκτες του Ολυμπιακού μαζί. Η 2η χρονικά θα είναι αυτή του Σαββάτου, που το πρωί θα γίνει προπόνηση και μετά θα βγει αποστολή για το ντέρμπι Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός.

Ο Ισπανός προπονητής του Ολυμπιακού δείχνει να έχει πάρει σχεδόν όλες τις τελικές του αποφάσεις. Σε σχέση με την τελευταία αίσθηση και τις εκτιμήσεις για την 11άδα ο Ορτέγκα θα είναι κάτω από τα γκολπόστ και ως τετράδα άμυνας σε επίπεδο προσώπων θα είναι οι Τικνιζάν, Ρέτσος, Πιρόλα και Σάλιακας. Προφανώς το τεχνικό επιτελείο έχει και άλλες επιλογές για εκεί.

Στο κέντρο ο Έσε με τον Φρόιλερ δείχνουν να είναι ένα... κλικ πιο μπροστά και ενώ υπάρχει και η υποψηφιότητα του Πουέρτα (που έχει βέβαια πρακτικά στα πόδια του 2 προπονήσεις). Για την θέση πίσω από τον φορ υπάρχουν κυρίως ο Τσικίνιο με τον Ζότα. Ο ένας βασικός εξτρέμ αναμένεται να είναι ο Ζέλσον και από εκεί και πέρα εάν ξεκινήσει ο Τσικίνιο μπορεί να πάει εκείνος στα άκρα για να βρεθεί ο Ζότα πίσω από τον στράικερ. Να υπενθυμίσουμε φυσικά ότι για μπροστά υπάρχουν και άλλες λύσεις όπως πχ ο Μπέιλι με τον Φορτούνη.

Για βασικός σέντερ φορ ένα μικρό προβάδισμα το έχει ο Μάριους. Συνολικά πάντως τα βασικά ερωτηματικά ήταν 4. Πρώτον εάν ο Πουέρτα ξεκινήσει βασικός στον άξονα ή όχι, η επιλογή πίσω από τον φορ, ο ένας ακραίος και ο στράικερ.