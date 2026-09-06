Ο Ουναϊ στο 67' πήρε τη θέση του Τεττέη και οι δύο παίκτες αποθεώθηκαν.

Το ΟΑΚΑ ξεσηκώθηκε απόψε για μία ακόμα φορά. Στο 67' ο Τζέικομπ Νίστρουπ απέσυρε τον Ανδρέα Τεττέη για να περάσει στο ματς τον Αζεντίν Ουναϊ.

Ο Μαροκινός μεσοεπιθετικός αν κι έχει μόλις δύο προπονήσεις με την ομάδα πήρε χρόνο συμμετοχής από τον Δανό τεχνικό και καταχειροκροτήθηκε από τον κόσμο του Παναθηναϊκού.

Την ίδια στιγμή, όμως, οι φίλοι του τριφυλλιού αποθέωσαν και τον Ανδρέα Τεττέη για τη μαγική του εμφάνιση κόντρα στον ΠΑΟΚ. Δύο γκολ, μία κερδισμένη αποβολή κι ένα κερδισμένο πέναλτι για τον διεθνή φορ, που είναι φυσικά MVP της αναμέτρησης.

Δείτε βίντεο με την αποθέωση των δύο παικτών