Ο Τεττέη με το δεύτερο προσωπικό του γκολ έγραψε το 3-0 για τον Παναθηναϊκό κόντρα στον ΠΑΟΚ.

Ο Παναθηναϊκός στο 52' πέτυχε το 3-0 με το δεύτερο προσωπικό γκολ του Ανδρέα Τεττέη στο ματς.

Ο Κάνγκουα έβγαλε εκπληκτική σέντρα, ο Τεττέη βγήκε στην πλάτη του Μπαταούλα, ο οποίος και πάλι έχασε τον φορ του τριφυλλιού και έκανε το 3-0 με καρφωτή κεφαλιά. Ο διεθνής φορ στη συνέχεια έτρεξε στο πέταλο, σκαρφάλωσε στα κάγκελα και πανηγύρισε έξαλλα με τους οπαδούς του Παναθηναϊκού.

Το 3-0 του Παναθηναϊκού