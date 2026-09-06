Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Ο Τεττέη έγραψε το 3-0 και σκαρφάλωσε στην εξέδρα
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Ο Τεττέη με το δεύτερο προσωπικό του γκολ έγραψε το 3-0 για τον Παναθηναϊκό κόντρα στον ΠΑΟΚ.
Ο Παναθηναϊκός στο 52' πέτυχε το 3-0 με το δεύτερο προσωπικό γκολ του Ανδρέα Τεττέη στο ματς.
Ο Κάνγκουα έβγαλε εκπληκτική σέντρα, ο Τεττέη βγήκε στην πλάτη του Μπαταούλα, ο οποίος και πάλι έχασε τον φορ του τριφυλλιού και έκανε το 3-0 με καρφωτή κεφαλιά. Ο διεθνής φορ στη συνέχεια έτρεξε στο πέταλο, σκαρφάλωσε στα κάγκελα και πανηγύρισε έξαλλα με τους οπαδούς του Παναθηναϊκού.
Το 3-0 του Παναθηναϊκού
@Photo credits: INTIME
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