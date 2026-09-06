Ο Ανδρέας Τεττέη στο 38' σημείωσε το 2-0 για τον Παναθηναϊκό.

Ο Ανδρέας Τεττέη για μία ακόμα φορά έδειξε το δυνατό του σημείο κι έκανε το 2-0 για τον Παναθηναϊκό.

Ο διεθνής φορ κοντρόλαρε στην περιοχή, με τον νεαρό Μπαταούλα στην πλάτη του άντεξε, έφερε τη μπάλα στο δεξί πόδι κι εκτέλεσε τον Παβλένκα για το 2-0.

Το γκολ του Τεττέη για το 2-0