Ο ΟΦΗ ανακοίνωσε την έναρξη της διάθεσης των εισιτηρίων για τον αγώνα με τη Χόφενχαϊμ, στον οποίο θα βρεθούν δυο στελέχη της UEFA.

Σε... ρυθμούς Europa League μπαίνουν οι Ομιλίτες! Ο ΟΦΗ ανακοίνωσε την έναρξη της διάθεσης των εισιτηρίων για την πρεμιέρα της League Phase του Europa League με αντίπαλο τη Χόφενχαϊμ με τις τιμές να αρχίζουν από 15 ευρώ.

Αξιοσημείωτο, πως στο Παγκρήτιο Στάδιο για το ματς με τους Γερμανούς θα βρεθούν δυο στελέχη της UEFA. Ο λόγος για τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα, Τζόρτζιο Μαρκέτι, και τον Σύμβουλο Επικοινωνίας, Ανδρέα Δημάτο.

Η ανακοίνωση του ΟΦΗ

«H ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 ανακοινώνει ότι τέθηκαν στη διάθεση των φιλάθλων τα εισιτήρια του αγώνα με την TSG 1899 Hoffenheim (Πέμπτη 17/9, 19:45, Παγκρήτιο Στάδιο), για την League Phase του UEFA Europa League.

Οι τιμές των εισιτηρίων είναι οι εξής:

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Θύρα 1 VVIP CLUB: Κανονικό: 100 ευρώ Παιδικό: –

Θύρα 1 VVIP: Κανονικό: 80 ευρώ Παιδικό: –

Θύρα 1 VIP: Κανονικό: 70 ευρώ, Παιδικό: 35 ευρώ

Θύρα 2,20: Κανονικό: 50 ευρώ, Παιδικό: 25 ευρώ

Θύρα 3,19: Κανονικό: 40 ευρώ, Παιδικό: 20 ευρώ

Θύρα 9,13: Κανονικό: 20 ευρώ, Παιδικό: 10 ευρώ

Θύρα 10,12: Κανονικό: 20 ευρώ, Παιδικό: 10 ευρώ

Θύρα 11: Κανονικό: 35 ευρώ, Παιδικό: 17,50 ευρώ

Θύρα 14, 15: Κανονικό: 15 ευρώ, Παιδικό: 7,50 ευρώ

* παιδικό εισιτήριο ισχύει για παιδιά έως 15 ετών. Ο γονέας / κηδεμόνας θα πρέπει να εκδώσει το παιδικό εισιτήριο μέσα από την πλατφόρμα της More.com και να το καταχωρήσει στη συνέχεια στο “GOV.gr Wallet”, με την επιλογή «Προσθήκη εισιτηρίου ανηλίκου».

Σε περίπτωση που το παιδί δεν συνοδεύεται στο γήπεδο από τον γονέα / κηδεμόνα του, αλλά από άλλον συνοδό (κάτοχο κανονικού εισιτηρίου ή εισιτηρίου διαρκείας), θα πρέπει ο γονέας / κηδεμόνας να δηλώσει στο “GOV.gr Wallet” τον Α.Φ.Μ. του συνοδού.

ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Τα απλά εισιτήρια θα διατίθενται με τους εξής τρόπους:

Ηλεκτρονικά από την επίσημη ιστοσελίδα της ομάδας μας, στην ενότητα «ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ» και από την ιστοσελίδα της More.com

GOV.gr Wallet

ΠΡΟΣΟΧΗ: Υπενθυμίζουμε στους φιλάθλους μας ότι, με βάση την κυβερνητική απόφαση, από την αγωνιστική περίοδο 2024/2025 και εξής ΔΕΝ υπάρχει δυνατότητα εισόδου στο γήπεδο χωρίς την χρήση της εφαρμογής “GOV.gr Wallet”. Γι’ αυτό είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ η εγκατάσταση της απ’ όσους δεν την διαθέτουν.

Για την ταυτοποίηση του εισιτηρίου σας στην εφαρμογή “GOV.gr Wallet” ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

ΒΗΜΑ 1

Σε περίπτωση που δεν είστε ήδη εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας, κάντε την εγγραφή σας μέσω του https://emep.gov.gr προκειμένου να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή “GOV.gr Wallet”.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η σύνδεση στην εφαρμογή “GOV.gr Wallet” γίνεται μόνο αν έχει προηγηθεί η εγγραφή σας στο Ε.Μ.Επ.

ΒΗΜΑ 2

Κατεβάστε και εγκαταστήστε την εφαρμογή “GOV.gr Wallet” μέσω του App Store (συσκευές Apple) και του Play Store (συσκευές Android).

ΒΗΜΑ 3

Συνδεθείτε στην εφαρμογή με τους κωδικούς Taxisnet.

ΒΗΜΑ 4

Ακολουθήστε τις οδηγίες της εφαρμογής, για να προσθέσετε και να ταυτοποιήσετε το εισιτήριό σας (απλό ή διαρκείας).

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το ψηφιακό εισιτήριο καθώς και για οδηγίες αναφορικά με την χρήση του ψηφιακού εισιτηρίου, μπορείτε να επισκεφτείτε το https://tickets.gov.gr

Η ΠΑΕ ΟΦΗ δεν έχει εμπλοκή στην διαδικασία προσθήκης του ψηφιακού εισιτηρίου στο GOV.gr Wallet από την αγορά του και μετά. Για οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα παρουσιαστεί σχετικά με τις εν λόγω διαδικασίες, μπορείτε να απευθυνθείτε στο https://support.gov.gr/guide

Φίλαθλοι άνω των 67 ετών

Όσοι φίλαθλοι της ομάδας μας, αποκλειστικά άνω των 67 ετών , δεν διαθέτουν κινητό τηλέφωνο smartphone προκειμένου να «κατεβάσουν» την εφαρμογή “GOV.gr wallet” για την αγορά εισιτηρίου, θα μπορούν να προσέρχονται καθημερινά από τις 10:00 ως τις 18:00 στο γραφείο της ΠΑΕ που βρίσκεται στο γήπεδο «Θ. Βαρδινογιάννης» (επί της οδού Καντάνου, δίπλα στην είσοδο της Θύρας 9), ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ προκειμένου να πραγματοποιούν τη διαδικασία ταυτοποίησης και να αποκτούν εκτυπωμένο το εισιτήριό τους.

ΑΜΕΑ

Οι φίλαθλοι της ομάδας μας που έχουν στην κατοχή τους κάρτα ΑΜΕΑ, θα πρέπει να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Εισιτηρίων στο 2810 254674 και στο [email protected] προκειμένου να ενημερωθούν για τη διαδικασία εισόδου τους στο γήπεδο.

ΚΑΡΤΑ ΦΙΛΟΥ ΟΦΗ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ προϋπόθεση για την αγορά απλού εισιτηρίου είναι η απόκτηση της “Κάρτας Φίλου ΟΦΗ”, (Κόστος: 20 ευρώ – ΟΛΑ τα έσοδα θα διατεθούν στον Ερασιτέχνη ΟΦΗ για τις ανάγκες των τμημάτων του), την πληρώνετε ΜΟΝΟ μία φορά και ισχύει για ΟΛΗ τη διάρκεια της αγωνιστικής σεζόν 2026-27.

Πατήστε ΕΔΩ και αποκτήστε την “ΚΑΡΤΑ ΦΙΛΟΥ ΟΦΗ”.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι φίλαθλοι που επιθυμούν να εισέλθουν στο Παγκρήτιο Στάδιο, είναι απαραίτητο, εκτός από το εισιτήριό τους (απλό ή διαρκείας), να φέρουν μαζί τους την αστυνομική ταυτότητα ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ταυτοποίησης (διαβατήριο/δίπλωμα οδήγησης).

Πληροφορίες στο e-mail: [email protected] και στο τηλέφωνο 2810 254674 καθημερινά από τις 10:00 ως τις 18:00.

Το γραφείο της ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 στο γήπεδο «Θ. Βαρδινογιάννης» θα είναι ανοιχτά καθημερινά 10:00 – 18:00 για να παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες προς τους φιλάθλους της ομάδας μας.

Την ημέρα του αγώνα με την TSG 1899 Hoffenheim (Πέμπτη 17/9), η εξυπηρέτηση των φιλάθλων μας θα γίνεται από το Help desk, που θα βρίσκεται στη νότια πλευρά του Παγκρήτιου Σταδίου (έξω από την Θύρα 17) από τις 11:00 ως τις 19:00».