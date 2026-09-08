ΟΦΗ: Ξεκουράζει βασικούς ενόψει Ολυμπιακού ο Κόντης κόντρα στον Νέστο
Ο ΟΦΗ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το ματς με τον Νέστο Χρυσούπολης, στο Παγκρήτιο Στάδιο, για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Από τη στιγμή που οι Κυπελλούχοι αντιμετωπίζουν ομάδα Super League 2 ο Χρήστος Κόντης θα δώσει «ανάσες» σε βασικούς, καθώς ακολουθεί και αγώνας με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο.
Εκτός αποστολής έμειναν οι Χριστογεώργος, Ανδρούτσος, Μπουχαλάκης και Πούγγουρας, οι οποίοι ακολούθησαν για δεύτερη ημέρα πρόγραμμα αποθεραπείας. Από την πλευρά τους οι τραυματίες, Ισέκα, Μαρινάκης και Σιέλης συνέχισαν ατομικό πρόγραμμα
Η τελευταία προπόνηση που έγινε στο ΒΑΚ περιλάμβανε ασκήσεις ευκινησίας και ασκήσεις κατοχής μπάλας.
Η αποστολή του ΟΦΗ
Λίλο, Κατσίκας, Καλαφάτης, Νικολάου, Κρίζμανιτς, Κωστούλας, Κοντεκάς, Ντίκμαν, Αποστολάκης, Αθανασίου, Καινουργιάκης, Λαγουδάκης, Γκονθάλεθ, Καραχάλιος, Κανελλόπουλος, Χνάρης, Φούντας, Ρομάνο, Νους, Αϊτόρ, Σιτμαλίδης, Θεοδοσουλάκης και Κόντρο.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.