Η αποστολή του ΟΦΗ για τον εντός έδρας αγώνα με τον Νέστο Χρυσούπολης για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Ο ΟΦΗ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το ματς με τον Νέστο Χρυσούπολης, στο Παγκρήτιο Στάδιο, για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Από τη στιγμή που οι Κυπελλούχοι αντιμετωπίζουν ομάδα Super League 2 ο Χρήστος Κόντης θα δώσει «ανάσες» σε βασικούς, καθώς ακολουθεί και αγώνας με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο.

Εκτός αποστολής έμειναν οι Χριστογεώργος, Ανδρούτσος, Μπουχαλάκης και Πούγγουρας, οι οποίοι ακολούθησαν για δεύτερη ημέρα πρόγραμμα αποθεραπείας. Από την πλευρά τους οι τραυματίες, Ισέκα, Μαρινάκης και Σιέλης συνέχισαν ατομικό πρόγραμμα

Η τελευταία προπόνηση που έγινε στο ΒΑΚ περιλάμβανε ασκήσεις ευκινησίας και ασκήσεις κατοχής μπάλας.

Η αποστολή του ΟΦΗ

Λίλο, Κατσίκας, Καλαφάτης, Νικολάου, Κρίζμανιτς, Κωστούλας, Κοντεκάς, Ντίκμαν, Αποστολάκης, Αθανασίου, Καινουργιάκης, Λαγουδάκης, Γκονθάλεθ, Καραχάλιος, Κανελλόπουλος, Χνάρης, Φούντας, Ρομάνο, Νους, Αϊτόρ, Σιτμαλίδης, Θεοδοσουλάκης και Κόντρο.