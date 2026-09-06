Ανδρούτσος: «Όλος ο ΟΦΗ εύχεται περαστικά στον Ελ Καμπί»

Ο αρχηγός του ΟΦΗ, Θανάσης Ανδρούτσου, εκ μέρους όλης της ομάδας έστειλε τα περαστικά του για τον σοκαριστικό τραυματισμό του Αγιούμπ Ελ Καμπί.

Ο Θανάσης Ανδούτσος ήταν από τους πρωταγωνιστές του ΟΦΗ στη νίκη επί της Κηφισιάς στο Ηράκλειο με 2-0, καθώς άνοιξε το σκορ έπειτα από ασίστ του Μπουχαλάκη.

Ο αρχηγός των Κυπελλούχων Ελλάδας μίλησε στην Cosmote TV μετά το ματς και αφού τόνισε πως η ομάδα του ήταν αποτελεσματική κόντρα στην καλά δουλεμένη ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο έστειλε περαστικά εκ μέρους όλου του κλαμο στον Αγιούμπ Ελ Καμπί για τον σοκαριστικό τραυματισμό του.

Οι δηλώσεις του Θανάση Ανδρούτσου

«Επαιξε σημαντικό ρόλο η αποτελεσματικότητα που είχαμε. Σκοράραμε δύο γκολ στο πρώτο ημίχρονο και κρατήσαμε το αποτέλεσμα απέναντι σε μία καλά δουλεμένη ομάδα όπως είναι η Κηφισιά.

Ηταν πολύ δυσάρεστο να βλέπεις τον τραυματισμό του Ελ Καμπί. Προσωπικά εγώ, αλλά και όλος ο ΟΦΗ, ευχόμαστε περαστικά και γρήγορη ανάρρωση στον Ελ Καμπί. Τον Αγιούμπ τον γνωρίζω προσωπικά και είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος εκτός από εξαιρετικό παιδί και ευχόμαστε να επιστρέψει το ίδιο δυνατός».

