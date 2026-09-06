Ο Αγιούμπ Ελ Καμπί υποβλήθηκε σήμερα το πρωί (06/09) σε χειρουργική επέμβαση η οποία στέφθηκε με επιτυχία, με τον Μαροκινό επιθετικό να ξεκινά τώρα την αποθεραπεία του.

Ο Αγιούμπ Ελ Καμπί ήταν ο μεγάλος άτυχος της χθεσινής αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τον Βόλο στο Πανθεσαλλικό για την 3η αγωνιστική της Stoiximan Superleague, καθώς υπέστη κάταγμα κνήμης και περόνης λίγο πριν την ανάπαυλα του ημιχρονού και αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο με φορείο.

Μάλιστα λίγο μετά την έξοδο του από το γήπεδο, ο Μαροκινός φορ των Ερυθρόλευκων αποχώρησε για την Αθήνα με ασθενοφόρο, συνοδεία του επικεφαλής του ιατρικού τιμ των Πειραιωτών, Χρήστου Θέου, ενώ σήμερα το πρωί (06/09) ο κ.Θέος και η ομάδα του στην Κλινική Π. Φαλήρου του Ιατρικού Αθηνών ανέλαβαν την επέμβαση του διεθνή φορ, η οποία στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία.

Από σήμερα κιόλας ξεκινά η περίοδος αποκατάστασης, με μοναδικό στόχο τη σταδιακή, ασφαλή και πλήρη επάνοδό του 33χρόνου ποδοσφαιριστή στην αγωνιστική δραστηριότητα.

Η περιόδος της απουσίας του Ελ Καμπί θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την αντίδραση του οργανισμού του, ωστόσο το χρονικό διάστημα που αναμένεται να μείνει στα «πιτς» υπολογίζεται περίπου σε έξι με επτά μήνες.