Κόντης: «Η άμυνα θα μας δώσει αποτελέσματα, το Ηράκλειο πρέπει να γίνει ένα απόρθητο κάστρο»

Οι δηλώσεις του Χρήστου Κόντη στην κάμερα της Cosmote TV μετά τη νίκη του ΟΦΗ επί της Κηφισιάς στο Παγκρήτιο Στάδιο.

Ο «κυνικός» ΟΦΗ επέστρεψε στις νίκες στο πρωτάθλημα μετά την ήττα από τον Άρη στη Θεσσαλονίκη, καθώς επικράτησε της άστοχης Κηφισιάς με 2-0. Ο προπονητής των Κυπελλούχων, Χρήστος Κόντης στις δηλώσεις του στην Cosmote TV μετά το ματς τόνισε πως η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο έβαλε δύσκλα στους παίκτες του και στάθηκε στην αξία της αμυντικής λειτουργίας.

Οι δηλώσεις του Χρήστου Κόντη

«Συγχαρητήρια στα παιδιά. Η Κηφισιά μας έβαλε δύσκολα και μας πίεσε. Σε κάποια ματς πρέπει να υποφέρεις για να κερδίσεις. Κι εμείς είχαμε πολλές καλές στιγμές στο πρώτο μέρος.

Στο δεύτερο μέρος κάναμε εύκολα λάθη, βάλαμε πίεση σε εμάς. Θεωρώ ότι είναι ένα πολύ καλό αποτέλεσμα με βάση το δύσκολο πρόγραμμα που έχουμε με συνεχόμενα παιχνίδια.

Είναι σημαντικό το αήττητο στο Παγκρήτιο, αλλά και το μηδέν στην άμυνα. Η άμυνα θα μας δώσει φέτος αποτελέσματα. Το Ηράκλειο πρέπει να γίνει ένα απόρθητο κάστρο».