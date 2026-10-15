Ο ΟΦΗ θα αγωνιστεί στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Ρεν, με τη δεύτερη εμφάνιση του, η οποία είναι εμπνευσμένη από την κρητική λύρα και τον Γρύπα.

Ο ΟΦΗ επιστρέφει σε ευρωπαϊκό... mood, καθώς το βράδυ της Πέμπτης (15/10, 22:00) θα φιλοξενηθεί από τη Ρεν, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League. Λίγες ώρες πριν τη σέντρα οι Κυπελλούχοι έκαναν γνωστή τη φανέλα, με την οποία θα αγωνιστούν οι παίκτες του Χρήστου Κόντη.

Πρόκειται για τη λευκή, εκτός έδρας εμφάνιση των Κρητικών, η οποία έχει στο πλάι τέσσερις... χαρακιές από κάθε πλευρά, οι οποίες παραπέμπουν τόσο στο χάραγμα της παραδοσιακής κρητικής λύρας, όσο και σε νυχιές από τον Γρύπα.