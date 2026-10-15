Η αντίπαλος του ΟΦΗ στο Europa League έχει βγάλει τα μεγαλύτερα ταλέντα, έχει κοιτάξει στα μάτια κορυφαίους συλλόγους και έχει γράψει τη δική της ιστορία. Αυτή είναι η Ρεν που θα μπει στον δρόμο τον Κρητικών.

Δεν χρειάζεται να είσαι η Μπαρτσελόνα ή η Ρεάλ ή οποιαδήποτε άλλη υπερδύναμη για να έχεις μία μηχανή παραγωγής ταλέντων ή για να μπορείς να κοιτάζεις στα μάτια τους ισχυρούς. Αυτή είναι η Ρεν και μάλιστα, έχοντας αποδείξει όλα τα παραπάνω.



Έχει αναδείξει ποδοσφαιριστές που έφτασαν στην κορυφή, επενδύει στην ανάπτυξή της και έζησε τη δική της μεγάλη βραδιά, όταν λύγισε την Παρί Σεν Ζερμέν στον τελικό του Κυπέλλου Γαλλίας το 2019. Τώρα, ούσα στα «Αστέρια» καλείται να κάνει τη μεγαλύτερη υπέρβαση στην ιστορία της.

Ένα... εργοστάσιο παραγωγής ταλέντων

Πριν ο Ουσμάν Ντεμπελέ γίνει ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους ποδοσφαιριστές και κερδίσει τη «Χρυσή Μπάλα» και πριν ο Εντουάρντο Καμαβινγκά βρεθεί στη Ρεάλ Μαδρίτης, πέρασαν και οι δύο από τη Ρεν.



Και σαφώς δεν ήταν οι μόνοι, ωστόσο ο γαλλικός σύλλογος έχει χτίσει τη φήμη του πάνω στην ικανότητά του να εντοπίζει νεαρούς ποδοσφαιριστές, να τους εξελίσσει και να τους δίνει την ευκαιρία να κάνουν το επόμενο βήμα στο κορυφαίο επίπεδο.



Ο Ντεζιρέ Ντουέ αποτελεί ακόμη ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του ταλέντου που έχει περάσει από τη Ρεν. Ο 21χρονος πλέον, ήταν η ανακάλυψη της Παρί Σεν Ζερμέν το 2024, η οποία έβγαλε από το ταμείο 50 εκατ. ευρώ για να τον αποκτήσει, βάζοντάς τον παράλληλα στη λίστα με τις πιο ακριβές πωλήσεις της Ρεν, πίσω από τον Ντοκού, ο οποίος έγινε κάτοικος Μάντσεστερ για λογαριασμό της Σίτι, για 60 εκατ. ευρώ.



Η αντίπαλος του ΟΦΗ, έχει επενδύσει σε αυτή τη φιλοσοφία και έχει καταφέρει να μετατρέψει την ανάπτυξη νεαρών παικτών σε σημαντικό κομμάτι της ταυτότητάς της.



Καθόλου τυχαίο δεν είναι άλλωστε το γεγονός πως από το 2021, η Ρεν έχει εισπράξει περίπου 298 εκατομμύρια ευρώ από πωλήσεις ποδοσφαιριστών που ανέδειξε η ακαδημία της.

Τo μήνυμα των 40 εκατομμυρίων

Η επένδυση στις προπονητικές εγκαταστάσεις και στις υποδομές της, ο χώρος όπου η πρώτη ομάδα και οι νέοι ποδοσφαιριστές μπορούν να δουλεύουν με καλύτερες συνθήκες προετοιμασίας και με στόχο την εξέλιξη, είναι επίσης ο λόγος για τον οποίο ο Φρανσουά Πινό, ο άνθρωπος που την «ανέλαβε» το 1998 και καθιέρωσε αυτή τη στρατηγική, έβγαλε από την τσέπη πολλά εκατομμύρια.



Τον Οκτώβριο του 2026 εγκαινιάστηκε το ανανεωμένο προπονητικό κέντρο του συλλόγου, ένα έργο αξίας περίπου 40 εκατομμυρίων ευρώ, που στην ουσία θέλει να βάλει τις βάσεις ώστε η Ρεν να παραμένει ανταγωνιστική, ακόμη και όταν οι κορυφαίοι ποδοσφαιριστές της φεύγουν για μεγαλύτερα πρωταθλήματα.



Η βραδιά που η Ρεν σταμάτησε την Παρί

Η Ρεν δεν υπήρξε ποτέ αουτσάιντερ. Ο τελικός του Κυπέλλου Γαλλίας το 2019 είναι η πιο τρανή απόδειξη.

Όταν για πολλούς, η υπόθεση έμοιαζε τελειωμένη, καθώς η πανίσχυρη Παρί Σεν Ζερμέν είχε το προβάδισμα με 2-0, είχε τα μεγάλα ονόματα και τέλος πάντων, όλα τα προνόμια για να πάρει τον τίτλο. Υπολόγιζε όμως χωρίς τη Ρεν είχε ψυχή και άλλη άποψη επίσης.

Ισοφάρισε σε 2-2 και έστειλε τον τελικό στην ψυχοφθόρα διαδικασία των πέναλτι. Εκεί, επικράτησε με 6-5, κατακτώντας το τρόπαιο, ένας θρίαμβος που έμεινε στην ιστορία του συλλόγου.



Έναν χρόνο αργότερα, ήρθε μια ακόμη πιο σημαντική εξέλιξη.



Η πορεία προς τα αστέρια

Έναν χρόνο αργότερα, στις 20 Οκτωβρίου του 2020, η Ρεν αντιμετώπισε την Κράσνονταρ, στην πρώτη αναμέτρηση της ιστορίας της στη φάση των ομίλων του Champions League.



Η ισοπαλία (1-1) μπορεί να μην ήταν εκείνο που θα ονειρεύονταν οι φίλοι της Ρεν για την πρεμιέρα τους, αλλά όπως και να 'χει η βραδιά είχε ιστορική σημασία. Για πρώτη φορά, η ομάδα της Βρετάνης βρισκόταν ανάμεσα στους συλλόγους που διεκδικούσαν το τρόπαιο της μεγαλύτερης ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.



Στον ίδιο όμιλο, την περίμεναν η Σεβίλλη και η Τσέλσι. Για τη Ρεν, η εμπειρία αυτή θα ήταν ένα απαιτητικό και πολύ κερδοφόρο μάθημα. Η συμμετοχή της όμως στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση με ελίτ ομάδες, είχε ήδη αποδείξει ότι ο σύλλογος μπορούσε να φτάσει εκεί, που κάποτε μόνο φιλοδοξούσε.