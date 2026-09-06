Δείτε τα γκολ και τις καλύτερες φάσεις από τη νίκη του ΟΦΗ επί της Κηφισιάς στο Παγκρήτιο Στάδιο με 2-0.

Ο αποτελεσματικός ΟΦΗ επέστρεψε στις νίκες στο πρωτάθλημα, καθώς επικράτησε της άστοχης Κηφισιάς στο Ηράκλειο με 2-0. Σκόραραν οι Μπουχαλάκη - Ανδρούτσος, άτυχος ο κατά τα άλλα εξαιρετικός Πόμπο, ο οποίος είχε δυο δοκάρια.

Στο 16ο λεπό ο Ρουκουνάκης έστρωσε την μπάλα στον Πόμπο, ο οποίος έπιασε άψογο μακρινό σουτ αλλά η μπάλα σταμάτησε στο δεξί δοκάρι του Χριστογεώργου.

Οι Κυπελλούχοι προηγήθηκαν στο 24ο λεπτό. Ο Μπουχαλάκης έβγαλε την μπαλιά, ο Ρουκουνάκης δεν κατάφερε να κόψει και ο Ανδρούτσος από κοντά με προβολή άνοιξε το σκορ.

Οκτώ λεπτά αργότερα, στο 32', ο Μπουχαλάκης με εξαιρετική απευθείας εκτέλεση φάουλ έστειλε την μπάλα μπάλα στο δοκάρι του Ραμίρεζ και από εκεί στα δίχτυα για το 2-0.

Η σημαντικότερη ευκαιρία των φιλοξενούμενων στο δεύτερο μέρος ήταν στο 61'. Ο Αμπάντα γύρισε την μπάλα από τα αριστερά, ο Πόμπο πλάσαρε και ο Χριστογεώργος, με επέμβαση, έστειλε την μπάλα στο δοκάρι.

Τα highlights του ΟΦΗ – Κηφισιά