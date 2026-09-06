Δήμαρχος Ηρακλείου: « Η "ΟΦΗ Arena" είναι από τους μεγάλους στόχους μας, το ζήτημα απαιτεί ιδιαίτερη σοβαρότητα»

Το μήνυμα του Δημάρχου Ηρακλείου, Αλέξη Καλοκαιρινού, για το ζήτημα του νέου γηπέδου του ΟΦΗ, μια μέρα μετά τη νέα του συνάντηση με τον Μιχάλη Μπούση.

Η κατασκευή ενός νέου γηπέδου του ΟΦΗ είναι το επόμενο μεγάλο όνειρο που προσπαθεί να κάνει πραγματικότητα ο Μιχάλης Μπούσης. Ο διοικητικός ηγέτης των Κρητικών έχει αναφερθεί επανειλημμένα στη σοβαρότητα του ζητήματος και σε αυτό το πλαίσιο είχε το Σάββατο (5/9) ακόμα μία συνάντηση με τον Δήμαρχο Ηρακλείου.

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός με ανάρτηση του στα Social Media αναφέρθηκε στο project της δημιουργίας του «ΟΦΗ Arena», το οποίο όπως έχουμε αναφέρει υπάρχει πλάνο να χτιστεί στην περιοχή Κορώνη Μαγαρά, με τη μορφή διπλής ανάπλασης, με τον Όμιλο να παραχωρεί την έκταση του «Γεντί Κουλέ» στα Καμίνια.

Όπως τόνισε ο Δήμαρχος Ηρακλείου για αυτό το πρώιμο project: «Το ζήτημα του νέου γηπέδου είναι πολυπαραγοντικό και απαιτεί ιδιαίτερη σοβαρότητα, σωστό σχεδιασμό και προσεκτικά βήματα», ενώ στάθηκε και στη σημασία που θα έχει η κατασκευή του νέου γηπέδου για την ομάδα και την πόλη.

Η αναφορά του Δημάρχου Ηρακλείου για το νέο γήπεδο του ΟΦΗ

«Από το καλοκαίρι του 2025, το Παγκρήτιο Στάδιο έγινε η έδρα του ΟΦΗ με τη βούληση της Δημοτικής μας Αρχής. Η απόφαση αυτή, όπως έχει αναγνωριστεί, συνδέεται αντικειμενικά με τη λαμπρή πορεία της ομάδας, που κέρδισε το Κύπελλο Ελλάδας και το Super Cup, και προκρίθηκε στη League Phase του Europa League. Στο Παγκρήτιο Στάδιο στους επόμενους μήνες θα ζήσουμε όλοι μαζί δυνατές συγκινήσεις αυτής της πορείας, παράλληλα με τις συγκινήσεις του Πρωταθλήματος και του Κυπέλλου Ελλάδας.

Η ομάδα ανεβαίνει επίπεδο, αποκτά νέα διάσταση, και παραμένει δεμένη όσο ποτέ με τον κόσμο της, του Ηρακλείου και της Κρήτης. Ταυτόχρονα, δημιουργούνται νέες απαιτήσεις, ώστε ο ΟΦΗ στα επόμενα πολλά χρόνια να συνεχίσει να πρωταγωνιστεί και να μας δίνει χαρά και περηφάνεια.

Όπως δήλωσα στην υποδοχή της ομάδας στη Λότζια την επομένη της κατάκτησης του Κυπέλλου Ελλάδας, το νέο ποδοσφαιρικό γήπεδο, η «ΟΦΗ Αρένα», έχει γίνει ένας από τους μεγάλους στόχους μας. Η πρόταση της Δημοτικής μας Αρχής αφορά σ’ ένα μεγάλο χώρο, πολεοδομικά χαρακτηρισμένο για την υποδοχή αθλητικής δραστηριότητας, και το μοντέλο που προκρίνουμε είναι αυτό της διπλής ανάπλασης. Με τον τρόπο αυτό, τα πυκνοδομημένα Καμίνια θα αποκτήσουν έναν πολύτιμο πνεύμονα πρασίνου και αναψυχής, και η αναπτυσσόμενη περιοχή Κορώνη Μαγαρά έναν κομβικό πόλο έλξης και δραστηριότητας. Διότι για μας, η δημιουργία του γηπέδου ποδοσφαίρου συναρτάται ζωτικά με την ανάπτυξη της πόλης, τόσο με την εσωτερική της ζωή, όσο και με τη διεθνή ακτινοβολία της. Αυτό συμβαίνει στις ευρωπαϊκές πόλεις με μεγάλη αθλητική, και ιδιαίτερα ποδοσφαιρική, παράδοση, ανάμεσα στις οποίες θα συγκαταλέγεται εφεξής το Ηράκλειο.

Το ζήτημα του νέου γηπέδου είναι πολυπαραγοντικό και απαιτεί ιδιαίτερη σοβαρότητα, σωστό σχεδιασμό και προσεκτικά βήματα. Όλοι θέλουμε ένα πραγματικά σύγχρονο γήπεδο, μια ποδοσφαιρική αρένα για την ομάδα που έχει δείξει την ικανότητά της να δημιουργεί ανάταση στην πόλη. Ένα νέο γήπεδο που θα αποτελέσει πλεονέκτημα για την ομάδα και σοβαρό συντελεστή προστιθέμενης αξίας στη ζωή της πόλης μας. Έχουμε εργαστεί, εργαζόμαστε και θα συνεχίζουμε να εργαζόμαστε μεθοδικά προς αυτή την κατεύθυνση, από κοινού με την Περιφέρεια, την ΠΑΕ και τον ερασιτέχνη ΟΦΗ. Σύντομα, στον κατάλληλο χρόνο, τα πρώτα αποτελέσματα αυτής της δουλειάς θα γίνουν αντικείμενο δημόσιας συζήτησης».