Η αποστολή του Αστέρα AKTOR για τον αγώνα με τον Ηρακλή στην Τρίπολη για την 3η αγωνιστική της Stoiximan Super League (7/9, 18:00).

Ο Αστέρας AKTOR ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το ματς με τον Ηρακλή στην Τρίπολη, στο οποίο θα διεκδικήσει την πρώτη νίκη της σεζόν, μετά τις ήττες από τον Παναιτωλικό και Ολυμπιακό.

Κόντρα στον Γηραιό ο Γιώργος Αντωνόπουλος θα έχει να διαχειριστεί δύο απουσίες βασικών παικτών. Ο Χουλιάν Μπαρτόλο είναι εκτός λόγω ενοχλήσεων στον οπίσθιο μηριαίο και ο Νίκος Παπαδόπουλος λόγω ενοχλήσεων στον προσαγωγό.

Η κατάστασή των δυο ποδοσφαιριστών θα εκτιμάται καθημερινά και μένει να φανεί το διάστημα της απουσίας τους.

Η αποστολή του Αστέρα AKTOR

Χατζηεμμανουήλ, Κριάρας, Κακαδιαρης, Χρυσόπουλος, Μπρόρσον, Τερεζίου, Κώτσιρας, Μέντεθ, Σίλβα, Λάσκαρης, Μπουζούκης, Έντερ, Τσίκο, Κουρμπέλης, Ριέρα, Πέρεθ, Μακέντα, Κετού, Ορόθκο, Καλτσάς, Ρικαρντίνιο, Παπακανέλλος, Κιμπιόκα