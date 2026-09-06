ΠΑΟΚ: «Η Νέα Τούμπα θα συνεχίσει τον μύθο»

ΠΑΟΚ: «Η Νέα Τούμπα θα συνεχίσει τον μύθο»

Γιώργος Σακελλαρίου
ΠΑΟΚ: «Η Νέα Τούμπα θα συνεχίσει τον μύθο»

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Η ανάρτηση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για την Τούμπα και το μήνυμα που έστειλε για το νέο γήπεδο.

Ο ΠΑΟΚ προχώρησε σε μία ανάρτηση για τα 67 χρόνια ζωής της θρυλικής Τούμπας. Στο τέλος η ΠΑΕ, όμως, έστειλε κι ένα νέο μήνυμα για την κατασκευή του νέου γηπέδου.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ: «67 χρόνια Τούμπα.

67 χρόνια φωνές, δάκρυα, χαρές, νίκες και στιγμές που έγιναν ιστορία.

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Ένα γήπεδο που δεν ήταν ποτέ απλώς ένα γήπεδο. Είναι το σπίτι μας.

 

Ο χρόνος προχωρά. Η ιστορία συνεχίζεται. Και η ψυχή παραμένει ίδια.

67 χρόνια μύθος.

Η Νέα Τούμπα, η Φωλιά του Δικέφαλου Αετού, θα έρθει για να τον συνεχίσει».

@Photo credits: INTIME
     

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