ΠΑΟΚ: «Η Νέα Τούμπα θα συνεχίσει τον μύθο»
Ο ΠΑΟΚ προχώρησε σε μία ανάρτηση για τα 67 χρόνια ζωής της θρυλικής Τούμπας. Στο τέλος η ΠΑΕ, όμως, έστειλε κι ένα νέο μήνυμα για την κατασκευή του νέου γηπέδου.
Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ: «67 χρόνια Τούμπα.
67 χρόνια φωνές, δάκρυα, χαρές, νίκες και στιγμές που έγιναν ιστορία.
Ένα γήπεδο που δεν ήταν ποτέ απλώς ένα γήπεδο. Είναι το σπίτι μας.
Ο χρόνος προχωρά. Η ιστορία συνεχίζεται. Και η ψυχή παραμένει ίδια.
67 χρόνια μύθος.
Η Νέα Τούμπα, η Φωλιά του Δικέφαλου Αετού, θα έρθει για να τον συνεχίσει».
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