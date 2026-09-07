ΠΑΟΚ: Ζητά επισήμως από την ΚΕΔ το ηχητικό της φάσης του Εντιαγιέ
Τα παράπονα των ανθρώπων του ΠΑΟΚ για τη διαιτησία του Φέλιξ Τσβάιερ στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό παραμένουν ιδιαίτερα έντονα και έχουν περάσει πλέον και σε θεσμικό επίπεδο.
Οι τοποθετήσεις του Αλέσιο Λίσι και του Λέο Μάτος μετά το φινάλε του αγώνα δεν ήταν ο μοναδικός τρόπος αντίδρασης του Δικεφάλου. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ απέστειλε σήμερα επίσημη επιστολή προς την ΕΠΟ και την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας (ΚΕΔ), ζητώντας άμεση και επίσημη ενημέρωση για το περιεχόμενο των συνομιλιών της διαιτητικής ομάδας στη φάση του 34ου λεπτού.
Συγκεκριμένα, οι «ασπρόμαυροι» ζητούν να λάβουν το ηχητικό υλικό και τους διαλόγους που είχε ο Γερμανός διαιτητής Τσβάιερ με τον συμπατριώτη του Μίλερ στο VAR, αλλά και τον AVAR Σιν, κατά τη διάρκεια της εξέτασης της πεντακάθαρης ανατροπής του Σερίφ Εντιαγιέ εντός περιοχής, όπου ο ρέφερι έδειξε κόρνερ.
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