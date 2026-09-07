Επίσημο αίτημα κατέθεσε ο ΠΑΟΚ προς ΕΠΟ και ΚΕΔ και ζητά να ενημερωθεί για την επικοινωνία του διαιτητή με τον VAR στη φάση του πέναλτι στον Εντιαγιέ

Τα παράπονα των ανθρώπων του ΠΑΟΚ για τη διαιτησία του Φέλιξ Τσβάιερ στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό παραμένουν ιδιαίτερα έντονα και έχουν περάσει πλέον και σε θεσμικό επίπεδο.

Οι τοποθετήσεις του Αλέσιο Λίσι και του Λέο Μάτος μετά το φινάλε του αγώνα δεν ήταν ο μοναδικός τρόπος αντίδρασης του Δικεφάλου. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ απέστειλε σήμερα επίσημη επιστολή προς την ΕΠΟ και την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας (ΚΕΔ), ζητώντας άμεση και επίσημη ενημέρωση για το περιεχόμενο των συνομιλιών της διαιτητικής ομάδας στη φάση του 34ου λεπτού.

Συγκεκριμένα, οι «ασπρόμαυροι» ζητούν να λάβουν το ηχητικό υλικό και τους διαλόγους που είχε ο Γερμανός διαιτητής Τσβάιερ με τον συμπατριώτη του Μίλερ στο VAR, αλλά και τον AVAR Σιν, κατά τη διάρκεια της εξέτασης της πεντακάθαρης ανατροπής του Σερίφ Εντιαγιέ εντός περιοχής, όπου ο ρέφερι έδειξε κόρνερ.