Στον Δικέφαλο υποδέχθηκαν με θέρμη τις δηλώσεις του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ — Πότε παρουσιάζονται τα σχέδια και το χρονοδιάγραμμα για την έκδοση οικοδομικής άδεια.

Όσα δήλωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στα εγκαίνια της ΔΕΘ σχετικά με το πρότζεκτ της Νέας Τούμπας αντιμετωπίστηκαν, όπως ήταν φυσικό, με ιδιαίτερη ικανοποίηση στις τάξεις του ΠΑΟΚ.

Οι επαφές με τα υπουργεία και η επιτάχυνση των διαδικασιών



«Πρόκειται για μια πολύ σημαντική εξαγγελία, η οποία αποτελεί το επιστέγασμα των προσπαθειών και των συντονισμένων ενεργειών μας όλο αυτό το διάστημα», σημείωναν στελέχη του Δικεφάλου. Παράλληλα, υπογράμμιζαν πως το προηγούμενο διάστημα υπήρξε έντονη κινητικότητα με στόχο την επιτάχυνση των απαιτούμενων γραφειοκρατικών διαδικασιών, σε άμεση συνεργασία τόσο με τα συναρμόδια υπουργεία όσο και με τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η παρουσίαση της προόδου των μελετών και ο στόχος του Δεκεμβρίου

«Εμείς επιλέγουμε να μιλάμε όταν πρέπει και, κυρίως, μέσα από τα έργα μας», τόνιζαν χαρακτηριστικά από τη Μικράς Ασίας. Μάλιστα, προανήγγειλαν πως το αμέσως επόμενο διάστημα εκπρόσωποι των 13 εταιρειών που εμπλέκονται στο σχεδιασμό του νέου γηπέδου θα παρουσιάσουν αναλυτικά τα σχέδια, τις μελέτες και την πρόοδο των εργασιών.

Βάσει του χρονοδιαγράμματος ο στόχος είναι τον Δεκέμβριο να έχουν ολοκληρωθεί όλα τα προαπαιτούμενα, ώστε να κατατεθεί η αίτηση για την έκδοση της οικοδομικής άδειας και οι εργασίες να ξεκινήσουν το καλοκαίρι του 2027.

