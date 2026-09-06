ΠΑΟΚ: Η τοποθέτηση του Δικεφάλου για τη χρηματοδότηση της Νέας Τούμπας

Το μεικτό σύστημα με την Πολιτεία, οι μελέτες που πληρώνει ήδη η οικογένεια Σαββίδη και το ιστορικό ορόσημο των εγκαινίων του γηπέδου το 1959.

Οι τοποθετήσεις του πρωθυπουργού για τη Νέα Τούμπα έφεραν και την επιβεβαίωση από πλευράς ΠΑΟΚ για το πώς ακριβώς θα προχωρήσει το πρότζεκτ. Η ανέγερση του νέου γηπέδου θα γίνει με μεικτό σύστημα χρηματοδότησης, ακολουθώντας ουσιαστικά το μοντέλο που εφαρμόστηκε και στις περιπτώσεις των γηπέδων στην Αθήνα.

Η χρηματοδότηση θα γίνει από την εταιρεία ειδικού σκοπού «Φωλιά του Δικεφάλου Αετού», συμφερόντων της οικογένειας Σαββίδη και από την Πολιτεία.

Από τον ΠΑΟΚ υπενθυμίζουν παράλληλα ότι η οικογένεια Σαββίδη χρηματοδοτεί ήδη όλη την προετοιμασία: από τις αρχιτεκτονικές και στατικές μελέτες του γηπέδου και του περιβάλλοντος χώρου, μέχρι τις γεωτεχνικές έρευνες και τις γραφειοκρατικές διαδικασίες που απαιτούνται (πράξεις αναλογισμού, τακτοποιήσεις κ.λπ.). Και παράλληλα τονίζουν ότι τη Νέα Τούμπα θα την χτίσει ο Ιβάν Σαββίδης με συγχρηματοδότηση από την πολιτεία, όπως έγινε με άλλα γήπεδα.

Οι άνθρωποι του Δικεφάλου στέκονται επίσης στο γεγονός ότι σαν σήμερα, στις 6 Σεπτεμβρίου 1959, η Τούμπα άνοιγε για πρώτη φορά τις πύλες της. "Και αυτή τη μέρα έχουμε την απόλυτη επιβεβαίωση ότι το όνειρο του νέου γηπέδου μπαίνει πλέον σε έναν δρόμο, ώστε να πάψει να είναι ένα απλό όνειρο, εχοντας αρχίσει να γίνεται πράξη" έλεγαν χαρακτηριστικά.