Μέσω της ηλεκτρονικής εφημερίδας του ο Αστέρας AKTOR ανακοίνωσε την επιστροφή του Κώστα Τριανταφυλλόπουλου, ο οποίος έχει ενταχθεί στη Β' ομάδα.

Ο Κώστας Τριανταφυλλόπουλος δεν έμεινε για πολύ καιρό μακριά από την Τρίπολη. Στις 19 Ιουνίου ο Αστέρας AKTOR ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας με τον έμπειρο στόπερ, του οποίου εξέπνευσε το συμβόλαιο, όμως ο μέχρι πρότινος εκ των αρχηγών της ομάδας γύρισε στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» για λογαριασμό της Β' ομάδας.

Από τη στιγμή που ο «Τριάντα» είναι μια ξεχωριστή περίπτωση για τους Αρκάδες εξίσου... ξεχωριστή ήταν και η ανακοίνωση της επιστροφής του στην «κιτρινομπλέ» οικογένεια.

Συγκεκριμένα, ξεφυλλίζοντας το σημερινό (6/9) Asteras News, το ηλεκτρονικό εφημεριδάκι που βγαίνει παραμονή των εντός έδρας αγώνων του Αστέρα AKTOR και πιο συγκεκριμένα στην σελίδα 7 βρίσκουμε ένα video - μήνυμα του 33χρουνου σέντερ μπακ, με την οποία κάνει γνωστή την ένταξη του στη Β' ομάδα.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που θα συνεχίσω να βρίσκομαι στην ομάδα του Αστέρα. Αυτή τη φορά θα αγωνίζομαι στην ομάδα Β'. Η ομάδα Β' είναι πολύ σημαντική για τον οργανισμό μας. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε τον Αστέρα μεγαλύτερο και θα θέλαμε και εσάς στην προσπάθεια μας για να πετύχουμε το στόχο μας», αναφέρει ο Τριανταφυλλόπουλος.

Φυσικά η παρουσία του θα προσφέρει αγωνιστικά τη Β' ομάδα και θα βοηθήσει τους πιο νεαρούς συμπαίκτες του με τη μεγάλη εμπειρία του, ενώ παράλληλα εάν χρειαστεί θα είναι εναλλακτική επιλογή για να προσφέρει και στην πρώτη ομάδα.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε μέτρησε 28 εμφανίσεις με τη φανέλα των Αρκάδων και βοήθησε την ομάδα του Γιώργου Αντωνόπουλου να πετύχει την παραμονή. Σε 5,5 χρόνια μέσα σε δυο θητείες με τα κιτρινομπλέ μετράει 135 εμφανίσεις.

Η επισημοποίηση της επιστροφής του «Τριάντα» στο κλαμπ έγινε γνωστή λίγες ώρες πριν την πρεμιέρα του Αστέρα Β' AKTOR στη Super League 2, στον αγώνα με τον Πανιώνιο στη Νέα Σμύρνη (6/9, 16:00).