Παρελθόν από τον Αστέρα AKTOR αποτελεί ο Κωνσταντίνος Τριανταφυλλόπουλος, καθώς δεν θα ανανεωθεί το συμβόλαιο του.

Την ολοκλήρωση της συνεργασίας με τον μέχρι πρότινος εκ των αρχηγό της ομάδας, Κωνσταντίνο Τριανταφυλλόπουλο, ανακοίνωσε ο Αστέρας AKTOR.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε μέτρησε 28 εμφανίσεις με τη φανέλα των Αρκάδων και βοήθησε την ομάδα του Γιώργου Αντωνόπουλου να πετύχει την παραμονή.

Το συμβόλαιο του ολοκληρώνεται στις 30/6 και δεν θα ανανεωθεί. Ο 33χρονος στόπερ έχει αγωνιστεί στην Τρίπολη συνολικά 5,5 χρόνια σε δύο θητείες.

Θυμίζουμε πως για το κέντρο της άμυνας οι Κιτρινομπλέ έχουν αποκτήσει ήδη τον Μεξικανό Τζόρνταν Σίλβα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ ASTERAS AKTOR ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή, Κωνσταντίνο Τριανταφυλλόπουλο.

Ευχαριστούμε τον Κώστα για την προσφορά του στην πολυετή παρουσία του στην ομάδα μας και του ευχόμαστε καλή συνέχεια στην επαγγελματική του καριέρα».