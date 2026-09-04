Αλλαγές έχουν προκύψει σε τρία παιχνίδια του προγράμματος της 1ης αγωνιστικής της Super League 2, με βάση τους αρχικούς ορισμούς.

Η ώρα της σέντρας στο... ανανεωμένο πρωτάθλημα της Super League 2, των 16 ομάδων, πλησιάζει. Με βάση το πρόγραμμα που είχε ανακοινώσει η Λίγκα για την 1η αγωνιστική έχουν προκύψει τρεις αλλαγές.

Αρχικά, ο προγραμματισμένος για το Σάββατο αγώνας του ΠΑΟΚ Β' με τον Ολυμπιακό Β' στην Τούμπα θα διεξαχθεί την Τετάρτη (9/9) στις 16:00 κατόπιν έγγραφου αιτήματος της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, λόγω της διεξαγωγής της ΔΕΘ.

Από εκεί και πέρα ο αγώνα του Μαρκό με τον Πανσερραϊκό δεν θα διεξαχθή στο ανέτοιμο Δημοτικό Στάδιο Μαρκόπουλου αλλά στο «Μιχάλης Κρητικόπουλος» της Καισαριανής, όπου έγινε και το ματς Κυπέλλου της ομάδας του Σούλη Παπαδόπουλου με την Κηφισιά.

Τέλος, ο αγώνας της Athens Kallithea με τη Νίκη Βόλου «μετατέθηκε» κατά μία ώρα και θα κάνει σέντρα στις 17:00 αντί στις 16:00.

Super League 2 - 1η αγωνιστική

Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου

Πανθρακικός – ΠΑΣ Πύργος, Δ.Α.Κ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 16:00

Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου

Πανιώνιος – Aστέρας Β' AKTOR , ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ 16:00

ΑΕΛ – Αναγέννηση Καρδίτσας , ΓΗΠΕΔΟ AEL FC ARENA 16:00 ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ

Νέστος Χρυσούπολης – Ζάκυνθος , Δ.Α.Κ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ 16:00

Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου

Mάρκο – Πανσερραϊκός, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 16:00 ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ

Athens Kallithea - Νίκη Βόλου, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ “ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ” 17:00

Ελλάς Σύρου – Απόλλων Καλαμαριάς , ΓΗΠΕΔΟ Ε.Π.Σ ΚΥΚΛΑΔΩΝ – ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 17:30

Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου