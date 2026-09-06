Ελ Καμπί: Τι είναι το κάταγμα κνήμης-περόνης, πότε μπορεί να επιστρέψει και η σχέση με τον Σισέ

Ο Αγιούμπ Ελ Καμπί μένει εκτός δράσης μετά το κάταγμα κνήμης-περόνης, που υπέστη στο ματς με τον Βόλο. Τι «σημαίνει» ο τραυματισμός, πόσο καιρό χρειάζεται για επάνοδο και η σχέση με τον Τζιμπρίλ Σισέ.

Ο μεγάλος άτυχος της σεζόν είναι το δίχως άλλο ο Αγιούμπ Ελ Καμπί, μετά τον σοκαριστικό και σοβαρότατο τραυματισμό που υπέστη στο ματς του Ολυμπιακού στην έδρα του Βόλου το βράδυ του Σαββάτου (5/9, 1-1).

Οι εικόνες και τα στιγμιότυπα είναι αρκετά σκληρά, με τον Μαροκινό στράικερ των Πειραιωτών να έχει σύγκρουση με τον κίπερ Σιαμπάνη και να πέφτει στο χορτάρι σφαδάζοντας και προκαλώντας τα δάκρυα του τερματοφύλακα των γηπεδούχων, καθώς και απίστευτες αντιδράσεις, όπως εκείνη του ρέφερι Τζήλου.

Η διάγνωση έγινε, ο Ελ Καμπί έχει υποστεί κάταγμα κνήμης-περόνης και ήδη χειρουργήθηκε από τον γιατρό της ομάδας, κ. Χρήστο Θέο. Το Gazzetta σας εξηγεί περί τίνος πρόκειται (σ.σ. ο τραυματισμός), πότε πως μπορεί να επανέλθει ο 33χρονος ενώ θυμίζει και ένα παρόμοιο περιστατικό με τον Τζιμπρίλ Σισέ.

Τι είναι το κάταγμα κνήμης-περόνης

Όταν μιλάμε για κάταγμα κνήμης ουσιαστικά εννοούμε σπάσιμο στο πιο ισχυρό οστό του ποδιού, δηλαδή το καλάμι. Με λίγα λόγια η κνήμη είναι το κόκκαλο που σηκώνει το μεγαλύτερο βάρος του σώματός μας στο κάτω άκρο, κάτι που το κάνει αρκετά ανθεκτικό. Παράλληλα, η περόνη είναι το πλαϊνό, πιο λεπτό οστό που βοηθά στη σταθερότητα.

Επομένως, το γεγονός πως αυτό (σ.σ. το οστό) του Μαροκινού έσπασε, σημαίνει πως η σύγκρουση με τον Σιαμπάνη ήταν πολύ σφοδρή, ενώ ρόλο έπαιξε και ο αγωνιστικός χώρος. Στην περίπτωση του φορ του Ολυμπιακού, η ζημιά έχριζε άμεσης χειρουργικής επέμβασης.

Πόσο καιρό θα μείνει εκτός ο Ελ Καμπί

Ακριβής απάντηση σε αυτό το ερώτημα δεν μπορεί να δοθεί, καθώς κάθε ανθρώπινος οργανισμός αντιμετωπίζει -λίγο- διαφορετικά τον εκάστοτε τραυματισμό και την αποκατάστασή του. Ωστόσο, είναι δεδομένο πως ο 33χρονος δύσκολα θα αγωνιστεί πριν την άνοιξη του 2027.

Το πιθανότερο σενάριο βάσει του τραυματισμού αλλά και του ότι μιλάμε για αποκατάσταση και θεραπείες εντός ενός συλλόγου με εξελιγμένα μέσα και μεθόδους, είναι ο Ελ Καμπί να μείνει εκτός αγωνιστικών υποχρεώσεων για περίπου 6 με 7 μήνες.

Πώς θα επιστρέψει

Σύμφωνα με τα συνήθη προγράμματα αποθεραπείας των ποδοσφαιρικών συλλόγων, τις πρώτες έξι εβδομάδες (περίπου), ο αθλητής δεν επιβαρύνει καθόλου το πόδι του, βαδίζει με πατερίτσες και γενικότερα στόχος είναι η απαγόρευση «φόρτισης».

Μετά τον πρώτο μήνα και για άλλο τόσο διάστημα (σσ μέχρι δηλαδή το τρίμηνο), ο Ελ Καμπί θα ξεκινήσει με φυσικοθεραπείες, ούτως ώστε το πόδι του να δυναμώσει σταδιακά και να επιστρέψει στο εύρος κίνησης. Μετά και από αυτό το διάστημα, θα μπορέσει σταδιακά να επιστρέψει στο τρέξιμο και ορισμένες ασκήσεις, εντός γυμναστηρίου.

Όταν χρονικά θα έχουμε πλησιάσει στο εξάμηνο, τότε ο Μαροκινός θα είναι σε θέση (ίσως νωρίτερα, ίσως αργότερα) να μπει σε κανονικό πρόγραμμα προπόνησης με μπάλα, και να ετοιμαστεί για την επάνοδό του στα γήπεδα.

Η... σύγκριση με τον Τζιμπρίλ Σισέ

Ένας επιτυχημένος επιθετικός που υπέστη παρόμοιο τραυματισμό είναι ο Τζιμπρίλ Σισέ. Ο άλλοτε άσος του Παναθηναϊκού είχε σταθεί αρκετά άτυχος στην καριέρα του, καθότι τον Οκτώβριο του 2004 έπαθε διπλό κάταγμα κνήμης-περόνης σε μια αναμέτρηση της Λίβερπουλ, ενώ και το 2006 σε φιλικό της Γαλλίας με την Κίνα του «έτυχε» το ίδιο.

Σχετικά με τον πρώτο (σ.σ. τραυματισμό), τα τότε ρεπορτάζ έκαναν λόγο για επιστροφή σχεδόν 1,5 χρόνο μετά. Ωστόσο ο Σισέ διέψευσε άπαντες, αφού αγωνίστηκε ξανά σχεδόν 5,5 μήνες μετά, τον Απρίλιο του 2005 και μάλιστα έφτασε μέχρι την κατάκτηση του Champions League με τους Reds, στον αλησμόνητο τελικό της Κωνσταντινούπολης με αντίπαλο τη Μίλαν.

Βέβαια, υπάρχει μια σημαντική διαφορά, η οποία έχει φυσικά σχέση με την ηλικία που συνέβη αυτό. Το 2004 ο Σισέ ήταν 23 ετών, 10 χρόνια νεότερος από όσο είναι σήμερα ο Ελ Καμπί. Υπέρ του Μαροκινού είναι βέβαια η ταχύτατη ανάπτυξη και εξέλιξη της επιστήμης, τεχνολογίας και τεχνογνωσίας.