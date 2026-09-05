Ο Ουκρανός επιθετικός αναμένεται να καλύψει το κενό που αφήνει ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί στην ευρωπαϊκή λίστα, λόγω του σοκαριστικού τραυματισμού του.

Ο σοκαριστικός τραυματισμός του Αγιούμπ Ελ Κααμπί μεταξύ άλλων δημιουργεί και ένα σημαντικό ερώτημα σχετικά με την ευρωπαϊκή λίστα, καθώς οι «ερυθρόλευκοι» έχουν πλέον τη δυνατότητα να προχωρήσουν σε αλλαγή λόγω της εξάμηνης απουσίας του Μαροκινού.

Η σχετική διαδικασία προβλέπεται από το Άρθρο 31.14 (c) της UEFA, με την προϋπόθεση ότι ο τραυματισμός οδηγεί σε απουσία τουλάχιστον 60 ημερών. Στην περίπτωση του Ελ Κααμπί, το διάστημα της αποκατάστασης είναι πολύ μεγαλύτερο.

Ωστόσο, ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτή τη δυνατότητα για να προσθέσει στην ευρωπαϊκή λίστα έναν ποδοσφαιριστή που θα αποκτήσει τώρα. Ο αντικαταστάτης θα πρέπει να ανήκει ήδη στο δυναμικό της ομάδας και να ήταν εγγεγραμμένος πριν από την ολοκλήρωση της List A, στις 2 Σεπτεμβρίου 2026.

Με αυτά τα δεδομένα, ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ βρίσκεται πλέον στην pole position. Ο Ουκρανός επιθετικός είναι ακόμη στο ρόστερ, καθώς η προσπάθεια για μετακίνησή του στη Λιόν δεν ολοκληρώθηκε. Μάλιστα, εξακολουθούν να υπάρχουν ορισμένες αγορές που παραμένουν ανοικτές, όπως αυτές της Τουρκίας, της Κύπρου και της Σερβίας, όμως αυτή τη στιγμή δεν προκύπτει ότι ο Γιάρεμτσουκ οδεύει προς κάποια από αυτές.

Αντίθετα, η νέα κατάσταση στον Ολυμπιακό αλλάζει τα δεδομένα και για τον ίδιο. Από τη στιγμή που ο Ελ Κααμπί θα απουσιάσει για μεγάλο χρονικό διάστημα, ο Γιάρεμτσουκ αποκτά πλέον πολύ σημαντικό ρόλο και στην Ευρώπη.

Υπάρχουν και άλλες λύσεις μέσα από το υπάρχον ρόστερ (Κλέιτον, Ρόκα), όμως ο Ουκρανός φαίνεται ότι διαθέτει το μεγαλύτερο προβάδισμα, καθώς είναι έμπειρος σε τοπ επίπεδο και σε τέτοιες διοργανώσεις.

Με δεδομένη τη θέση του, την εμπειρία του και κυρίως την ανάγκη του Ολυμπιακού να έχει διαθέσιμο έναν ακόμη καθαρό φορ στις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις, ο Γιάρεμτσουκ είναι αυτή τη στιγμή το ξεκάθαρο φαβορί για να πάρει τη θέση του Ελ Κααμπί στην ευρωπαϊκή λίστα.