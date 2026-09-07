Πιρόλα: Υπέστη θλάση και «τρέχει» για Γιαγκελόνια
Ο Λορέντσο Πιρόλα ήταν μια από τις αναγκαστικές αλλαγές του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στον αγώνα του Ολυμπιακού με τον Βόλο Elabet στο Πανθεσσαλικό. Όπως προέκυψε ο Ιταλός στόπερ έχει υποστεί ελαφρά θλάση.
Αυτό σημαίνει πως ο Iταλός κεντρικός αμυντικός θα μείνει εκτός δράσης για 10 ημέρες, οπότε δεδομένα θα χάσει το ματς Κυπέλλου με τον Βόλο Elabet και το ματς πρωταθλήματος με τον ΟΦΗ, αμφότερα στο Φάληρο.
Πλέον ο κεντρικός αμυντικός των Πειραιωτών «τρέχει» να προλάβει το ματς με τη Γιαγκελόνια για την πρεμιέρα της League Phase του Europa League.
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