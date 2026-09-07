Οι ελεύθεροι «killers» για τον Ολυμπιακό και όχι μόνο: Ικάρντι, Μπελότι και... Σαλσίδο

Ο Ολυμπιακός κοιτάει στην αγορά για τον αντί - Ελ Καμπί και υπάρχει μία σειρά από ελευθέρους στράικερ που δεν περνούν... απαρατήρητοι.

Ο σοβαρός τραυματισμός του Αγιούμπ Ελ Καμπί θα τον αφήσει για ένα σημαντικό διάστημα εκτός δράσης και στον Ολυμπιακό έχουν βάλει ήδη μπροστά τις μηχανές για την αντικατάσταση του καθώς αυτή τη στιγμή στο ρόστερ υπάρχει ο Αρμάντο Γκονζάλες, ο Ζότα Σίλβα και ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ που ενεργοποιήθηκε ξανά ενώ ο Κλέιτον παραμένει εκτός πλάνων.

Ξεκαθαρίζουμε ότι ο Μαροκινός επιθετικός θα χάσει σχεδόν όλη τη σεζόν και ο παίκτης που θα (και αν) αποκτηθεί, δεν θα μπορεί να δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα και θα αγωνιστεί μόνο εντός συνόρων. Η ελληνική αγορά θα κλείσει στις 15 Σεπτεμβρίου και μέχρι το τέλος του μήνα, οι ελληνικές ομάδες θα μπορούν να αποκτήσουν παίκτες από τους ελεύθερους.

Υπάρχουν μερικές ενδιαφέρουσες περιπτώσεις που αυτή τη στιγμή είναι χωρίς ομάδα και πρόκειται για ελκυστικές υποθέσεις που μπορούν να αναβαθμίσουν την επιθετική γραμμή των Πειραιωτών.

Ο Μάουρο Ικάρντι είναι το πιο βαρύ όνομα στη λίστα. Ο 33χρονος φορ έμεινε ελεύθερος μετά από μία τριετία στη Γαλατασαράι έχοντας περάσει από κλαμπ όπως η Παρί Σεν Ζερμέν, η Ίντερ, η Σαμπντόρια ενώ οκτώ φορές διεθνής με την Αργεντινή, έχοντας μεταγραφικό παρελθόν ύψους 75 εκατ. ευρώ.

Πέρα από τη συλλογή τίτλων, ο διεθνής επιθετικός έχει 250 γκολ σε πάνω από 480 παιχνίδια με αποκορύφωμα τα 124 τέρματα που είχε στην Ίντερ ενώ με τους Τούρκους μέτρησε 77 γκολ σε 134 αγώνες. Συνεχίζουμε με τον Αντρέα Μπελότι. Επίσης ένα βαρύ όνομα στο ιταλικό ποδόσφαιρο και κάτοχος του EURO με την Ιταλία.

Ο 32χρονος Ιταλός επιθετικός είναι χωρίς ομάδα μετά το πέρασμά του από την Κάλιαρι ενώ έχει παίξει με επιτυχία σε Παλέρμο, Τορίνο, Ρόμα, Μπενφίκα, Κόμο και Φιορεντίνα. Με την τελευταία έπαιξε ως αντίπαλος του Ολυμπιακού στον τελικό του Conference League.

Ο άλλος κάτοχος του EURO με τη φανέλα της Ισπανίας, είναι ο Χοσέλου. Ο 36χρονος φορ έπαιξε δυνατά για τον ΠΑΟΚ αλλά παραμένει χωρίς ομάδα μετά το τέλος της συνεργασίας του με την Αλ Γκαράφα όπου έμεινε για δύο χρόνια. Γεμάτο βιογραφικό σε Αγγλία και Ισπανία με αποκορύφωμα την παρουσία του στην Ρεάλ Μαδρίτης ενώ είναι και 17 φορές διεθνής. Στο Κατάρ μέτρησε 28 γκολ σε 58 αγωνιστικές ενώ με τους μερένχες είχε 19 τέρματα σε 51 ματς.

Τέλος, υπάρχει και ένα όνομα που γνωρίζει σε μεγάλο βαθμό τι εστί το ελληνικό πρωτάθλημα και αυτό είναι του Έντι Σαλσίδο. Ο 24χρονος επιθετικός έμεινε ελεύθερος μετά τη θητεία του στον ΟΦΗ και ακόμα είναι στην αναζήτηση της επόμενης ποδοσφαιρικής του στέγης, με τον ίδιο να έχει ακουστεί αρκετά για τους Πειραιώτες ανά διαστήματα.

Ο Ιταλός επιθετικός κατέκτησε το κύπελλο Ελλάδος με τους Κρητικούς ενώ μέτρησε 19 γκολ σε 67 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις. Αποτελεί γέννημα-θρέμμα της Ίντερ και έχει γεμίσει το βιογραφικό του με παρουσίες σε Ελλάς Βερόνα, Τζένοα, Σπέτσια και Μπάρι.