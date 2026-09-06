Το μήνυμα του Τουμπά στον Ελ Καμπί: «Είθε ο Θεός να σε γιατρέψει σύντομα αδερφέ μου»

Ο Αχμέντ Τουμπά έστειλε το δικό του μήνυμα για ανάρρωση στον Αγιούμπ Ελ Καμπί, ο οποίος υπέστη κάταγμα κνήμης-περόνης, στην χθεσινή αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Βόλο.

Ο σοκαριστικός τραυματισμός που υπέστη ο Αγιούμπ Ελ Καμπί στον χθεσινό (05/09) αγώνα του Ολυμπιακού με τον Βόλο για την 3η αγωνιστική της Stoiximan Superleague έχει συγκλονίσει ολόκληρο τον ποδοσφαιρικό κόσμο της χώρας μας, καθώς τόσο οι συμπαίκτες, όσο και οι αντίπαλοι του Μαροκινού επιθετικού έστειλαν τις δικές τους ευχές του για την ταχεία ανάρρωση του.

Το δικό του μήνυμα για περαστικά έστειλε και ο αμυντικός του Παναθηναϊκού, Αχμέντ Τουμπά, που τη φετινή σεζόν αγωνίζεται ως δανεικός στη Χάβρη από το τριφύλλι, με μία ανάρτηση του στον προσωπικό του λογαριασμό στα κοινωνικά δίκτυα.

Αναλυτικότερα, ο Αλγερινός οπισθοφύλακας ανέβασε μία κοινή τους φωτογραφία με μία ευχή στα Αραβικά που μεταφράζεται ως: «Είθε ο Θεός να σε γιατρέψει σύντομα αδερφέ μου», συνοδευόμενη από το αγγλικό «Get well soon» (Να γίνεις γρήγορα καλά).