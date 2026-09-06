Ο Δικέφαλος δοκιμάζεται στο πρώτο μεγάλο ντέρμπι της σεζόν με τον Παναθηναϊκό στην Αθήνα— Η διαχείριση του Κυπέλλου, οι σίγουροι, τα αγκάθια στον άξονα και το στοίχημα

Για τον ΠΑΟΚ του Αλέσιο Λίσι, το πρώτο μεγάλο ντέρμπι της φετινής σεζόν αποτελεί ένα ισχυρό crash test. Ο Δικέφαλος, παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει —και τα οποία δεν είναι λίγα— καλείται να βρει λύσεις και να αποδείξει πόσο ανταγωνιστικός μπορεί να εμφανιστεί απέναντι στον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ.

Όπως συνηθίζει, ο Ιταλός τεχνικός φρόντισε να κρατήσει κλειστά τα χαρτιά του. Αυτή τη φορά, όμως, προηγήθηκε το μεσοβδόμαδο παιχνίδι Κυπέλλου με τον ΟΦΗ στην Τούμπα, το οποίο διεξήχθη κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες λόγω της νεροποντής που ξέσπασε.

Η διαχείριση στο Κύπελλο και οι σίγουροι της ενδεκάδας

Οι επιλογές του προπονητή του ΠΑΟΚ σε εκείνο το παιχνίδι αποκάλυψαν σε έναν βαθμό τις σκέψεις του για τη σημερινή αναμέτρηση. Το γεγονός, για παράδειγμα, ότι δεν χρησιμοποίησε καθόλου την περασμένη Τετάρτη τους Γιαννούλη και Ζαφείρη, ενώ άφησε εκτός αποστολής τον Πέλκα, αποσκοπούσε προφανώς στο να τους διατηρήσει όσο το δυνατόν πιο ξεκούραστους για τη μάχη της Αθήνας.

Το ίδιο πλάνο διαχείρισης θα ακολουθούσε και με τους Εντιαγιέ και Τάχα Άλι, αν η εξέλιξη του αγώνα με τους Κρητικούς δεν επέβαλλε την είσοδό τους ως αλλαγή για να πιεστεί ο αντίπαλος.

Συνοπτικά, από την ενδεκάδα που ξεκίνησε στο Κύπελλο, «κλειδωμένη» θέση στο σχήμα που θα παρατάξει ο Λίσι φαίνεται πως έχουν μόνο τρεις: ο Γιάννης Μιχαηλίδης στο κέντρο της άμυνας, ο Τζόντζο Κένι — που έτσι και αλλιώς δεν έχει εναλλακτική στη θέση του— και ο «άνθρωπος των μεγάλων αγώνων», Αντρίγια Ζίβκοβιτς.

Από εκεί και πέρα, παραμένει το ερώτημα για την εστία: θα επιστρέψει ο μέχρι πρότινος βασικός Γίρι Παβλένκα ή θα διατηρήσει τη θέση του ο Αντώνης Τσιφτσής, με τις πιθανότητες πάντως να γέρνουν υπέρ του Τσέχου γκολκίπερ.

Με δεδομένη την απουσία του τραυματία Χατζηδιάκου, ο Ελουστόντο έχει το σαφές προβάδισμα για να αποτελέσει τον παρτενέρ του Μιχαηλίδη στο κέντρο της άμυνας, εκτός κι αν ο Λίσι κάνει την έκπληξη επιβραβεύοντας τον νεαρό Μπαταούλα για την καλή του εμφάνιση στο Κύπελλο.

Σημείο- κλειδί ο άξονας της μεσαίας γραμμής

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, πάντως, εστιάζεται στις θέσεις των κεντρικών χαφ. Εκεί απουσιάζει ο —κατά συνθήκη ανασταλτικός μέσος— Γκρεγκ Τέιλορ, ο οποίος αποβλήθηκε την Τετάρτη. Ο Σανταμαρία, που έγινε αναγκαστική αλλαγή, δεν αντιμετωπίζει κάτι σοβαρό και είναι διαθέσιμος, αν και η αλήθεια είναι ότι αμυντικά δεν έχει προσφέρει μέχρι στιγμής τα αναμενόμενα. Οι εναλλακτικές στη συγκεκριμένη θέση είναι περιορισμένες, καθώς η ενίσχυση στο «6» δεν έχει υλοποιηθεί ακόμη.

Όπως και να έχει, ο ΠΑΟΚ θα μετρήσει τις δυνάμεις του στο ΟΑΚΑ απέναντι στον Παναθηναϊκό, σε μια χρονική συγκυρία όπου κάθε θετικό αποτέλεσμα προσθέτει αυτοπεποίθηση, ενώ οποιοδήποτε στραβοπάτημα τροφοδοτεί ακόμα περισσότερο την εσωστρέφεια.

Το σίγουρο είναι ότι εφόσον καταφέρει να δώσει συνέχεια στις δυο νίκες που έχει στο πρωτάθλημα, κερδίζοντας μια ομάδα του BIG-4 στην έδρα της, θα δείξει ότι μπορεί να έχει μεγάλες αξιώσεις στη συνέχεια της σεζόν.