ΠΑΟΚ: Με 22 ετοιμοπόλεμους στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό
Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το πρώτο μεγάλο ντέρμπι της χρονιάς και αναχωρεί για την Αθήνα για να αντιμετωπίσει τον Παναθηναικό στο ΟΑΚΑ.
Η σημερινή τελευταία προπόνηση πραγματοποιήθηκε στην Τούμπα, χωρίς να διαφοροποιηθεί, στην ουσία το ιατρικό δελτίο. Μεϊτέ, Λουσέ, Χατζηδιάκος και Σαρρής συνέχισαν τις θεραπείες τους, ο Ντεσπόντοφ έκανε ατομικό πρόγραμμα, ενώ δεν υπολογίζεται και ο τιμωρημένος Τέιλορ που αποβλήθηκε στον αγώνα κυπέλλου με τον ΟΦΗ.
Μετά το τέλος της προπόνησης ο Αλέσιο Λίσι ανακοίνωσε την αποστολή στην οποία μετέχουν οι: Παβλένκα, Τσιφτσής, Μοναστηρλής, Κένι, Ελουστόντο, Μιχαηλίδης, Μπαταούλας, Γιαννούλης, Μπάμπα, Θυμιάνης, Σανταμαρία, Ζαφείρης, Καμαρά, Ούγκρεσιτς, Πέλκας, Σορετίρε, Τάισον , Άλι, Ζίβκοβιτς, Χατσίδης, Εντιαγέ και Μύθου.
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