Χωρίς τους τραυματίες Μεϊτέ, Σαρρή, Λουσέ, Χατζηδιάκο, Ντεσπόντοφ και τον τιμωρημένο Τέιλορ πηγαίνει στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό ο Δικέφαλος

Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το πρώτο μεγάλο ντέρμπι της χρονιάς και αναχωρεί για την Αθήνα για να αντιμετωπίσει τον Παναθηναικό στο ΟΑΚΑ.

Η σημερινή τελευταία προπόνηση πραγματοποιήθηκε στην Τούμπα, χωρίς να διαφοροποιηθεί, στην ουσία το ιατρικό δελτίο. Μεϊτέ, Λουσέ, Χατζηδιάκος και Σαρρής συνέχισαν τις θεραπείες τους, ο Ντεσπόντοφ έκανε ατομικό πρόγραμμα, ενώ δεν υπολογίζεται και ο τιμωρημένος Τέιλορ που αποβλήθηκε στον αγώνα κυπέλλου με τον ΟΦΗ.