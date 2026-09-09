Καραπαπάς για το ντέρμπι των β' ομάδων: «Πρώτος αγώνας της U23, πρώτη αλλοίωση»
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Ο εκ των αντιπροέδρων της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Κώστας Καραπαπάς, έκανε το σχόλιό του για φάση στο ντέρμπι του Ολυμπιακού Β' με τον ΠΑΟΚ Β'.
Σε σχέση φάση στην περιοχή του ΠΑΟΚ Β' (στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό Β') ο Κώστας Καραπαπάς, αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού, σχολίασε: «Σε αυτή τη φάση ο διαιτητής Χατζηπαναγιώτου από την Ήπειρο δεν βλέπει απόκρουση γκολκίπερ από τον αμυντικό αλλά... χέρι στήριξης. Πρώτος αγώνας της ομάδας U23, πρώτη αλλοίωση αποτελέσματος (τελικό ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός 1-1)».
@Photo credits: eurokinissi, ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
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