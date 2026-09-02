Με αρκετές αλλαγές σε σχέση με τον αγώνα απέναντι στον Ατρόμητο παρέταξε την ομάδα του ο Αλέσιο Λίσι.

Ο Δικέφαλος ξεκινά τις υποχρεώσεις του στο κύπελλο με αντίπαλο τον κάτοχο του τροπαίου ΟΦΗ και θέλει να μπει με το δεξί στη διοργάνωση. Ο Ιταλός τεχνικός άνοιξε το rotation δίνοντας ανάσες σε αρκετούς από τους ποδοσφαιριστές του που είχαν μεγάλο χρόνο συμμετοχής στα προηγούμενα παιχνίδια.

Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε το παιχνίδι με τον Τσιφτσή στην εστία. Ο Κένι με τον Μπάμπα κάλυψαν τις θέσεις στα άκρα της άμυνας και ο Μιχαηλίδης με τον Μπαταούλα, στην πρώτη του φετινή εμφάνιση, αυτές στα στόπερ.

Στον άξονα της μεσαίας γραμμής ο Λίσι τοποθέτησε τους Σανταμαρία και Τέιλορ και μπροστά τους τον Ούγκρεσιτς που κάνει το ντεμπούτο μου με την ομάδα της Θεσσαλονίκης σε ένα σχήμα που μοιάζει περισσότερο με 4-3-3. Στην κορυφή της επίθεσης ξεκινά ο Μύθου, αριστερά ο Τάισον και δεξιά ο Ζίβκοβιτς.

Η σύνθεση του ΠΑΟΚ: Τσιφτσής – Κένι, Μπαταούλας , Μιχαηλίδης, Μπάμπα - Τέιλορ, Ούγκρεσιτς, Σανταμαρία – Ζίβκοβιτς, Μύθου, Τάισον