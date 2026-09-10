Το «ψηστήρι» του Γιαννούλη, οι μνήμες από την Τούμπα, το αγωνιστικό του προφίλ και η αποκάλυψη για τις κάρτες Pokemon.

Μετά την πρώτη του προπόνηση με τον ΠΑΟΚ ο Κρίστιαν Γιάκιτς έκανε και τις πρώτες του δηλώσεις ως ποδοσφαιριστής στο επίσημο κανάλι του συλλόγου, μιλώντας για τη μεταγραφή του, τη σχέση του με τον Δημήτρη Γιαννούλη, τις εντυπώσεις του από την Τούμπα αλλά και τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντά του εκτός γηπέδου.

«Ο ΠΑΟΚ μου έδωσε την ευκαιρία να αλλάξω πρωτάθλημα και την άρπαξα »



Ο Κροάτης μέσος στάθηκε στην επιθυμία του για μια νέα πρόκληση στην καριέρα του, υπογραμμίζοντας ότι η παρουσία της θάλασσας, ο ήλιος και το περιβάλλον της Θεσσαλονίκης έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην επιλογή του:

«Για μένα ήταν εύκολη η απόφαση να έρθω στον ΠΑΟΚ. Μου αρέσουν οι νέες προκλήσεις. Ήταν ευκαιρία να αλλάξω πρωτάθλημα και την άρπαξα. Τώρα είμαι εδώ. Είμαι πολύ χαρούμενος για αυτό και θα δείξω ποιος είμαι.

Όπως γνωρίζουν όλοι, όταν αγωνιζόμουν στην Άιντραχτ είχα νιώσει την ατμόσφαιρα του γηπέδου και της πόλης, που είναι παρόμοια με τη δική μου πόλη στην Κροατία. Η κουλτούρα, οι άνθρωποι, η θάλασσα που είναι το κλειδί για όλα, ο ήλιος με οδήγησαν σε μια εύκολη απόφαση στο να έρθω».

«Ο Γιαννούλης μιλούσε συνέχεια για τον ΠΑΟΚ»



Στη συνέχεια αναφέρθηκε στον Δημήτρη Γιαννούλη και τις συζητήσεις που είχαν, ενώ σημείωσε πως γνώριζε ήδη αρκετούς παίκτες του ρόστερ αλλά και συμπατριώτες του που φόρεσαν τη φανέλα της ομάδας:

«Με τον Γιαννούλη ήταν πάντα φοβερά επειδή από την πρώτη ημέρα που γνωριστήκαμε μιλούσε συνέχεια για τον ΠΑΟΚ. Μου έλεγε ότι ο ΠΑΟΚ είναι η καλύτερη ομάδα, η Θεσσαλονίκη η καλύτερη πόλη. Έλεγε μόνο καλά λόγια για την ομάδα, την πόλη και τους ανθρώπους της και είναι κάτι που το αισθάνομαι και εγώ αυτή την στιγμή.

Γνωρίζω τον Ζίβκοβιτς, τον Ούγκρεσιτς, τον Τάισον, τον Βιεϊρίνια, καθώς μου είχαν κάνει εντύπωση οι τεράστιες γάμπες του. Τον Λούκα Ιβανούσετς, τον Λόβρεν, τον Ντομινίκ Κοτάρσκι που έπαιξαν τα τελευταία χρόνια στον ΠΑΟΚ και άκουγα μόνο καλές κουβέντες για την ομάδα».

«Δεν είχα καλή απόδοση στη νίκη του ΠΑΟΚ επί της Άιντραχτ»



Ο Γιάκιτς έκανε την αυτοκριτική του για τις αναμετρήσεις με τον ΠΑΟΚ όταν αγωνιζόταν στην Άιντραχτ Φρανκφούρτης, θυμίζοντας την ατμόσφαιρα της Τούμπας αλλά και τη δική του μέτρια εικόνα:

«Δεν θέλω να μιλήσω για τα παιχνίδια της Άιντραχτ με τον ΠΑΟΚ γιατί όλοι με θυμούνται για το ένα από αυτά (σ.σ. είχε αποβληθεί στον αγώνα στη Γερμανία) και δεν είχα κάτι καλό από την πλευρά μου γιατί δεν είχα κάνει καλό αγώνα. Η ατμόσφαιρα στην Τούμπα ήταν μοναδική, εγώ όμως δεν είχα καλή απόδοση».

Επιθετικός, δουλευταράς και... συλλέκτης Pokemon



Περιγράφοντας τα στοιχεία που τον χαρακτηρίζουν στο χόρτο, ο Κροάτης χαφ έδωσε το στίγμα του, ενώ προέβη και σε μια ιδιαίτερη αποκάλυψη για τις εξωγηπεδικές του συνήθειες:

«Είμαι επιθετικός, δουλευταράς και θα μπορούσα να πω δυνατός» είπε ο Κροάτης μέσος και αποκάλυψε επίσης πως στον ελεύθερο χρόνο του είναι συλλέκτης καρτών Pokemon).

Κλείνοντας, έστειλε το δικό του μήνυμα προς τον κόσμο του Δικεφάλου και έδωσε το σύνθημα για τη συνέχεια:

«Θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό. Θα δώσω ό,τι έχω. Θα προσπαθήσω να πετύχω όλους τους στόχους που έχει θέσει η ομάδα για αυτή τη σεζόν και ελπίζω ότι οι φίλοι του ΠΑΟΚ θα με αγαπήσουν για το παιχνίδι μου, που θεωρώ ότι ταιριάζει απόλυτα με την ομάδα".

Εύχομαι να σας δω στο γήπεδο. Πάμε ΠΑΟΚ!».