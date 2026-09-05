Μάγερ: «Είναι διαφορετικό να παίζεις στη Νέα Φιλαδέλφεια»

Οι δηλώσεις του Λόβρο Μάγερ στην κάμερα της Cosmote TV μετά την ευρεία νίκη της ΑΕΚ επί του Άρη στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Ο Λόβρο Μάγερ ήταν σε φανταστική βραδιά κόντρα στον Άρη και δημιούργησε δύο από τα πέντε γκολ της ΑΕΚ, με τους Ενωσίτες να τον αποθεώνουν για πρώτη φορά φωνάζοντας ρυθμικά το όνομα του.

Ο Κροάτης χαφ μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV μετά το ματς και αναφέρθηκε στη στιγμή της αποθέωσης του, ενώ τόνισε πως είναι... διαφορετικό να παίζεις στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Οι δηλώσεις του Λόβρο Μάγερ

«Ξέραμε πόσο σημαντικό ματς ήταν για εμάς, θέλαμε τη νίκη και το κάναμε. Θέλαμε να έχουμε καλή απόδοση. Αν εξαιρέσουμε δύο κακά διαστήματα, όλοι έπαιξαν καλα, είχαν εξαιρετική απόδοση.

Ήταν καλή προετοιμασία για το ματς που έρχεται στο Champions League. Έχω μια καταπληκτική σχέση με τον προπονητή το προπονητικό staff και τους συμπαίκτες μου.

Έχουμε φτιάξει ένα εξαιρετικό γκρουπ και μέσα και έξω απο το γήπεδο. Αυτό με βοηθά να κάνω και εγω αυτά που κάνω μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ήταν καταπληκτική η στιγμή της αποθέωσης, μου δίνει έξτρα κίνητρο ο κόσμος και σε όλους, μας δίνει ενέργεια.

Στα εντός έδρας είναι κατι διαφορετικό να παίζεις εδώ, μας κάνει να προσπαθούμε περισσότερο και να θέλουμε να βγάλουμε περισσότερη ενέργεια. Είμαι πολύ χαρούμενος εδώ».