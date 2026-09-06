ΑΕΚ: Η ανάρτηση του Κουτέσα για το σίριαλ με το μέλλον του
Το σίριαλ με το μέλλον του Ντέρεκ Κουτέσα συνεχίζεται. Η Σερβέτ αποφάσισε να αλλάξει τους όρους για την απόκτησή του από την ΑΕΚ την τελευταία στιγμή, παρότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονταν σε πάρα πολύ προχωρημένο επίπεδο, με την υπόθεση της μεταγραφής να είναι στον «αέρα».
Ο Μάρκο Νίκολιτς με χθεσινές δηλώσεις του τόνισε ότι είναι πολύ πιθανό τελικά η μεταγραφή να μην ολοκληρωθεί και ο 27χρονος Ελβετός μεσοεπιθετικός να επιστρέψει στην Ένωση, με τον αθλητικό διευθυντή της Σερβέτ να κάνει λόγο ότι η μπάλα είναι πλέον στο γήπεδο της ΑΕΚ για να απαντήσει στη νέα πρόταση.
Ο ίδιος ο Κουτέσα προχώρησε από την πλευρά του σε μια ανάρτηση στο Instagram γράφοντας: «Ευλογημένος, υγιής και ευγνώμων. Ευχαριστώ όλους για την αγάπη! Σας αγαπώ όλους».
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