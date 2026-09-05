Αντίδραση με τάληρο, με καλλιτέχνη Μάγερ και σούπερ Βάργκα!

Ο Γιώργος Τσακίρης γράφει για την απόλυτη επικράτηση της πρωταθλήτριας επί του Άρη για τον αρτίστα Κροάτη μεσοεπιθετικό και τον σούπερ γκολτζή φορ...

Η στραβή, πιο σωστά η σούπερ γκέλα της ΑΕΚ στην Λεωφόρο, με αντίπαλο την Κηφισιά, είχε προκαλέσει ένα πρώτο μεγάλο πρέπει στην πολύ αρχή της σεζόν, απέναντι στον Άρη του απόλυτου στην βαθμολογία έως και την αναμέτρηση στην Νέα Φιλαδέλφεια... Μία υποχρέωση για την πρωταθλήτρια να βγάλει αντίδραση, να αποδείξει με την εικόνα της στον αγωνιστικό χώρο ότι η ισοπαλία με την ομάδα των βορείων προαστίων ήταν απλά μία κακή παρένθεση, τη στιγμή που χρειαζόταν τη νίκη με πειστική εικόνα και για ψυχολογικούς λόγους. Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι την προσεχή Τρίτη η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς ανοίγει την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, την League phase του Champions League, αφού στην έδρα της υποδέχεται την Λασκ του Λιούμπισιτς... Ήταν λοιπόν ανάγκη μεγάλη για τον Δικέφαλο να πάρει το τρίποντο και να αφήσει πίσω για τα καλά το παιχνίδι με την Κηφισιά.

Ταυτόχρονα προηγήθηκε η ισοπαλία του Ολυμπιακού στον Βόλο και η ΑΕΚ όφειλε να μην αφήσει την ευκαιρία, απέναντι σε έναν εκ των βασικών ανταγωνιστών αφού γκέλαρε, να περάσει ανεκμετάλλευτη και να μη πάρει τη νίκη στην έδρα της. Δεν γινόταν να μην βγάλει αντίδραση η πρωταθλήτρια στην έδρα της και το έκανε απέναντι σε μια πολύ ανταγωνιστική ομάδα όπως είναι ο Άρης με πειστικό τρόπο, με κυριαρχική απόδοση και επειδή έχει στο ρόστερ της σούπερ επιθετικούς, όπως είναι ο Μπαρνάμπας Βάργκα, αλλά και έναν εκπληκτικό καλλιτέχνη της μπάλας όπως είναι ο Λόβρο Μάγερ! Πραγματικά αυτά που κάνει στο χορτάρι ο Κροάτης μεσοεπιθετικός είναι εκτός από υπέροχα και ποδοσφαιρικά μαγικά, είτε πρόκειται για απλά πράγματα που είναι και τα πιο δύσκολα για να τα επιλέξεις, είτε για εξεζητημένα, είτε πρόκειται για αγγίγματα της μπάλας...

Όχι λοιπόν μόνο έβγαλε αντίδραση η πρωταθλήτρια Ελλάδας αλλά το έκανε με πειστικό τρόπο, γεμάτη εμφάνιση - απόδοση, και τάληρο (και λίγα ήταν) και με σούπερ γενικά ποδοσφαιρική παράσταση στης Φιλαδέλφειας τα μέρη... Παρεμπιπτόντως δεύτερη ομάδα της Θεσσαλονίκης που επισκέπτεται την έδρα της και το σύνολο έγραψε έως τώρα εννέα(!!!) γκολ, δεν το λες και άσχημα, αντιθέτως... Ωστόσο δεν ήταν μόνο ο Μάγερ που έκανε απίθανα πράγματα στο χορτάρι, έφτασε τις 6 ασίστ και δικαιολογημένα γνώρισε την αποθέωση από τους περισσότερο από 25.000 φίλους της ΑΕΚ, αλλά και ο τοπ σκόρερ Μπαρνάμπας Βάργκα, ο οποίος πέτυχε δυο ακόμη τέρματα για φέτος, κοινώς έφτασε τα έξι στο σύνολο τόσο νωρίς και τα πέντε ήδη στο πρωτάθλημα με την κιτρινόμαυρη φανέλα, όχι πως δεν το περιμέναμε φυσικά μιας και είχε δείξει από πέρυσι στη μισή σεζόν τι θα ακολουθήσει φέτος!

Προφανώς αυτοί οι δυο ήταν οι προφανείς πρωταγωνιστές για την εύκολη νίκη της ΑΕΚ στην Νέα Φιλαδέλφεια, αλλά δεν ήταν οι μόνοι, για να είμαστε δίκαιοι και σωστοί. Το γεγονός ότι ο Άρης κατάφερε να απειλήσει μόνο στο 73', από λάθος του Μαρίν διαφορετικά δεν μπορούσε, είναι αποτέλεσμα της δουλειάς της άμυνας, με τον Ρότα να κάνει εξαιρετικό παιχνίδι και να ακολουθούν οι Μουκουντί, Ρέλβας και Πήλιος, ενώ είχαν άριστη παρουσία στο χώρο της μεσαίας γραμμής οι Μαρίν και Βιτάλις (πολύ καλός μετά την κακή παρένθεση του ματς με Κηφισιά). Πρέπει να γίνει ειδική αναφορά, ξεχωριστή, στον Γκατσίνοβιτς που είχε νεκρά διαστήματα μπροστά και κάποιες λανθασμένες αποφάσεις, αλλά ήταν τακτικά αλάνθαστος και έχει συμμετοχή τεράστια στο πρώτο γκολ, την κάθετη στον Μάγερ, αλλά και ασίστ στο δεύτερο στον Βάργκα, σε ένα σημείο του ματς που δεν απειλούσε η Ένωση...

Εξαιρετική και κυριαρχική απόδοση από την πρωταθλήτρια ΑΕΚ που με αυτό το 5-0 ανέκτησε ψυχολογία, έφτιαξε την αυτοπεποίθησή της και μπορεί τώρα να εστιάσει στο μαγικό κόσμο των αστεριών. Παράλληλα έφτιαξε τον κόσμο της και έστειλε μήνυμα στους ανταγωνιστές και μνηστήρες της κορυφής ότι όχι μόνο είναι εδώ, αλλά είναι πιο δυνατή και ποιοτική φέτος... Προφανώς και για τον λόγο αυτό ενισχύθηκαν και έριξαν πολύ χρήμα για να το κάνουν, μα ο Δικέφαλος του Νίκολιτς είναι έτοιμος και θα ματώσει για το back to back... Τα λέμε την Τρίτη το βράδυ στην πρεμιέρα της League phase του Champions league και στην πολύ δύσκολη και απαιτητική πρεμιέρα με αντίπαλο την πρωταθλήτρια Αυστρίας που είχε ρίξει 5 στην Σέλτικ και έχει τον δικό μας Ρόμπερτ Λιούμπισιτς...

***Τσακαλίδης κόλλημα να βγάζει κάρτες στην ΑΕΚ, δίχως λόγο έδωσε τέτοια στον Ρότα, τέλος πάντων μαθημένοι πλέον είμαστε...

***Τρία ματς στην Νέα Φιλαδέλφεια και το κοντέρ γράφει: τρεις νίκες με 13-0 τέρματα. Not bad!