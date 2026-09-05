Δείτε τα γκολ και τις καλύτερες φάσεις από τον θρίαμβο της ΑΕΚ επί του Άρη στη Νέα Φιλαδέλφεια με 5-0.

Η ΑΕΚ μετά την ισοπαλία με την Κηφισιά «ξέσπασε» στον Άρη, τον οποίο συνέτριψε στη Νέα Φιλαδέλφεια με 5-0 και επέστρεψε στα τρίποντα. Δυο γκολ ο Μπάρναμπας Βάργκα, ισάριθμες ασίστ ο Λόβρο Μάγερ.

Οι πρωταθλητές βρήκαν γρήγορο γκολ, μόλις στο 11ο λεπτό. Ο Γκατσίνοβιτς πέρασε υπέροχη κάθετη μπαλιά, οι στόπερ των φιλοξενούμενων αδράνησαν, ο Μάγερ βγήκε απέναντι από τον Βέλιο, όμως... σιγούρεψε το γκολ, καθώς πάσαρε στον Βάργκα, ο οποίος πλάσαρε σε κενή εστία για το 1-0.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Δικέφαλος... ξέσπασε με τρία γκολ σε 13 λεπτά! 62' ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς έβγαλε άψογη μπαλιά, ο Γένσεν έχασε τον Βάργκα, ο οποίος με εξαιρετική κεφαλιά νίκησε τον Βέλιο για το 2-0.

Στο 67' ο Μάγερ με υπέροχη μπαλιά έβγαλε τον Μαρίν τετ α τετ και ο Ρουμάνος πλάσαρε εύστοχα. Στο 75' ο Μιλάν Βιτάλις έβγαλε τον Αμπουμπακαρί Κοϊτά σε θέση βολής και ο Μαυριτανός με συρτό σουτ έκανε το 4-0, 8 λεπτά μετά την είσοδο του στο ματς.

Το τελικό σκορ διαμόρφωσε στο 90' ο Ζίνι. Ο Μιλάν Βιτάλις πέρασε την μπάλα στην περιοχή στον Πέτρο Μάνταλο, ο αρχηγός του Δικεφάλου έβγαλε πάσα... πάρε βάλε στον Ανγκολέζο, ο οποίος μπήκε με την μπάλα στα δίχτυα για το τελικό 5-0.

Τα highlights του ΑΕΚ - Άρης