ΑΕΚ: Η αποθέωση σε Μάγερ και το κιτρινόμαυρο πάρτι στο 5-0 επί του Άρη
Ένα άνετο σαββατόβραδο είχε η ΑΕΚ επικρατώντας με το εμφατικό 5-0 του Αρη στη Νέα Φιλαδέλφεια, με τους οπαδούς της Ένωσης να στήνουν πάρτι στις εξέδρες.
Ο Μάγερ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής για την ΑΕΚ με τον Κροάτη μεσοεπιθετικό να γνωρίζει το standing ovation τη στιγμή της αλλαγής του και όλο το γήπεδο να τον αποθεώνει.
Ο Μάριος Ηλιόπουλος αγκάλιασε όπως το συνηθίζει τους παίκτες της ΑΕΚ πριν την έναρξη της αναμέτρησης, μοιράζοντας μπράβο στον αγωνιστικό χώρο μετά τη λήξη.
Δείτε την παρακάμερα της ΑΕΚ:
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