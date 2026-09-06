Όλα όσα κατέγραψε η παρακάμερα της ΑΕΚ από την εμφατική νίκη επί του Αρη στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Ένα άνετο σαββατόβραδο είχε η ΑΕΚ επικρατώντας με το εμφατικό 5-0 του Αρη στη Νέα Φιλαδέλφεια, με τους οπαδούς της Ένωσης να στήνουν πάρτι στις εξέδρες.

Ο Μάγερ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής για την ΑΕΚ με τον Κροάτη μεσοεπιθετικό να γνωρίζει το standing ovation τη στιγμή της αλλαγής του και όλο το γήπεδο να τον αποθεώνει.

Ο Μάριος Ηλιόπουλος αγκάλιασε όπως το συνηθίζει τους παίκτες της ΑΕΚ πριν την έναρξη της αναμέτρησης, μοιράζοντας μπράβο στον αγωνιστικό χώρο μετά τη λήξη.

Δείτε την παρακάμερα της ΑΕΚ: