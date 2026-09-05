Μεντιλίμπαρ για τον Ελ Καμπί: «Είναι κάτι πολύ σοβαρό, είμαστε όλοι μαζί του»

Ο προπονητής του Ολυμπιακού στη συνέντευξη Τύπου μετά τον αγώνα με τον Βόλο ELABET και το τελικό 1-1, μίλησε μόνο για τον τραυματισμό του Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

Η συνέντευξη Τύπου του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά τον αγώνα στον Βόλο με τον τοπικό Βόλο ELABET επικεντρώθηκε μόνο στον Ελ Καμπί. Ο Ισπανός κόουτς τόνισε: «Δεν ξέρουμε ακριβώς τι συμβαίνει. Είναι κάτι πολύ σοβαρό. Όταν συνέβη μας άλλαξε εντελώς την εικόνα μας και τη συμπεριφορά μας: ήμασταν τελείως διαφορετικοί πριν και μετά. Αυτήν τη στιγμή το μόνο που μπορούμε να σκεφτόμαστε είναι την κατάστασή του, να μάθουμε τη διάγνωση και να είσαι όσο το δυνατόν λιγότερο κακό μπορεί».

Το δικό σας μήνυμα προς τον Ελ Κααμπί, ποιο είναι;

Να είναι δυνατός, να έχει υπομονή, δε γνωρίζουμε ακόμη ποια είναι η διάγνωση, αλλά ξέρουμε ότι θα πάρει αρκετό καιρό. Είμαστε όλοι μαζί του, δίπλα του και τον περιμένουμε.