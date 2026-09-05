Ο φανταστικός Λόβρο Μάγερ με τη δεύτερη ασίστ του στο ματς δημιούργησε το γκολ του Μαρίν για το 3-0 της ΑΕΚ επί του Άρη,

Ο Λόβρο Μάγερ έκανε τη διαφορά για την ΑΕΚ στον αγώνα με τον Άρη στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ο Κροάτης «σέρβιρε» στο... πιάτο το πρώτο γκολ του Μπάρναμπας Βάργκα και στο 67' έδωσε δεύτερο ασίστ.

Ο διεθνής μέσος με υπέροχη πάσα έβγαλε τετ α τετ τον Ραζβάν Μαρίν, ο οποίος πλάσαρε τον Βέλιο για το 3-0.

Ο Μάγερ έφτασε τις 6 εμφανίσεις σε ισάριθμες εμφανίσεις με τον Δικέφαλο στο στήθος.

Το γκολ του Μαρίν για το 3-0 της ΑΕΚ επί του Άρη