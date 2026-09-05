ΑΕΚ - Άρης: Δεύτερη ασίστ του φανταστικού Μάγερ, 3-0 ο Μαρίν
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Ο φανταστικός Λόβρο Μάγερ με τη δεύτερη ασίστ του στο ματς δημιούργησε το γκολ του Μαρίν για το 3-0 της ΑΕΚ επί του Άρη,
Ο Λόβρο Μάγερ έκανε τη διαφορά για την ΑΕΚ στον αγώνα με τον Άρη στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ο Κροάτης «σέρβιρε» στο... πιάτο το πρώτο γκολ του Μπάρναμπας Βάργκα και στο 67' έδωσε δεύτερο ασίστ.
Ο διεθνής μέσος με υπέροχη πάσα έβγαλε τετ α τετ τον Ραζβάν Μαρίν, ο οποίος πλάσαρε τον Βέλιο για το 3-0.
Ο Μάγερ έφτασε τις 6 εμφανίσεις σε ισάριθμες εμφανίσεις με τον Δικέφαλο στο στήθος.
Το γκολ του Μαρίν για το 3-0 της ΑΕΚ επί του Άρη
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